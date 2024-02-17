雨果獎排除《巴別塔學院》資格　被質疑涉政治審查

▲匡靈秀《巴別塔學院》。（圖／翻攝亞馬遜）



文／中央社台北17日電

被認為是科幻文學最高獎項的雨果獎去年首次在中國舉辦頒獎。但是近期披露的文件內容指出，幾位作者的作品被排除在去年的評獎之外，原因是內容可能會被中國當局視為敏感話題，包含涉台涉藏等議題。

科幻文學界重要獎項雨果獎2023年首度於中國成都舉辦。當時，紐約時報暢銷書作者、美籍華裔作家匡靈秀（R. F. Kuang）的「巴別塔學院」意外落選，甚至未能進入入圍名單，引起全球書迷不解。

據英國衛報、德國之聲等媒體報導，今年1月公布的雨果獎（Hugo awards）2023年評獎有關統計數據顯示，除了匡靈秀（R. F. Kuang）、加拿大籍華裔作家趙希然（Xiran Jay Zhao）在內的多位作者，儘管獲得足夠多的提名以入圍各自類別的名單，但卻被主辦方認定「不符合資格」，且未作進一步解釋。

成都主辦方曾於獎項條款中加入作品須符合「當地法規及規範」的細則。

▼雨果獎。（圖／翻攝雨果獎）



報導指出，上屆雨果獎評審團主席麥卡蒂（Dave McCarty）去年6月5日在一封郵件中寫道：「我們需要特別注意作品中任何帶有敏感政治屬性的內容」。

他表示，不是說要細讀所有東西，但如果作品關注了中國、台灣、西藏或其它在中國可能成為話題的內容，就需要注意，「以便我們判斷將其列入候選名單是否安全，以及法律是否要求我們做出行政決定。」

郵件被雨果獎管理團隊的另一名成員雷希（Diane Lacey）透露給了科幻作家和記者巴克利（Chris M Barkley）和桑福德（Jason Sanford），兩人於14日在網絡上發表了有關報導。

雷希說，「我們被告知要審查主題涉及中國、台灣、西藏或其他可能在中國成為話題的提名作品。讓我羞愧的是，我這樣做了。」

雷希並在郵件中提到趙希然一部被認為是「對中國女皇武則天崛起的重新想像」的作品，說「我不知道這在中國是否會是負面的。」

匡靈秀對此在社交媒體上說，「在有人能夠解釋這本書能夠合資格競選並且贏得星雲獎以及軌跡獎，卻不能入圍雨果獎之前，我都會假定這是一個 『不受歡迎』而非 『不合資格』的問題。將『不受歡迎』的作品排除，不單單讓所有相關人士難堪，同時令整個過程、整個組織都失去公允，我對此感到遺憾。」

趙希然回應，「我難以相信管理團隊中的西方成員會選擇心甘情願地參與其中，而不是維護獎項的良好聲譽。」

被排除於候選人名單之外的作者還包括魏莫（Paul Weimer）。評審團內部郵件中對他的「指摘」之一是，他曾去過西藏。但他表示，自己去的不是西藏，而是尼泊爾，「這甚至不是夠格的政治審查，完全是胡扯」。

去年世界科幻大會第一次在中國舉行。中國作家海漄的「時空畫師」獲得雨果獎最佳短中篇小說獎，是中國第三部獲得雨果獎的科幻小說。此前兩部分別是郝景芳的「北京折疊」和劉慈欣的「三體」。