印度男游泳「遭鯊魚咬斷腿」瞬間曝！腳掌搖搖欲墜　奇蹟生還

▲希特什被鯊魚攻擊瞬間畫面曝光。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

印度一名男子日前與往常一樣，在外塔納河（Vaitarna River）游泳，怎知卻突然冒出一隻低鰭真鯊。鯊魚隨後開始攻擊他，並緊緊咬住他的左邊小腿，直接將他的腿扯下，導致他的小腿只剩下一小部分與腳掌連接，血肉模糊。所幸他最後奇蹟生還，而當地漁民也將咬人的鯊魚捕獲，但鯊魚目前已經死亡，屍體則交由當局調查。

根據《都會報》報導，34歲的印度男子希特什（Hitesh Govari）13日一如往常前往外塔納河游泳，但是卻突然遭到一隻4英尺長的低鰭真鯊攻擊。儘管他設法擊退鯊魚，但鯊魚早已緊緊地咬住他的左腿，並狠狠地甩動，直接將希特什的小腿咬斷。

▲希特什的小腿被鯊魚咬斷。（圖／翻攝自X）



希特什當場在河中失去意識，而鯊魚則打算再次攻擊他，所幸一旁的漁民隨即趕來幫忙。一行人抓住鯊魚後，將希特什救上岸。而鯊魚被捕捉上岸後死亡，目前屍體則交由警方進行後續調查。

希特什的弟弟烏梅什（Umesh Govari）表示，「哥哥每天晚上都會在外塔納河游泳，這條河與大海相連，因此會在每天2次的漲潮時間河海交會，鯊魚疑似是在漲潮時游進外塔納河。」

他說，「當我們抵達現場時，希特什已經滿身是血地躺在河裡流血。大家立刻把他打撈上岸，但他的小腿肌肉已經被扯掉。」希特什最後雖然撿回一條命，但是仍須截肢。