盤點普丁死亡筆記本！觸犯克宮一律「殺無赦」　副總理散步遭槍殺

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）傳出16日在獄中身亡，由於其先前搭機時也曾遭人在茶水下毒，因此外界懷疑肯定是普丁痛下殺手，而瓦格納傭兵集團首腦普里格津也才死於飛機墜毀事故，反對普丁的異議人士多半死於飲食中毒、近距離槍擊等，死者包括前副總理和情報員。

納瓦尼生前多次號召全國發起「反普丁」抗爭，2020年8月搭機返回莫斯科時，其茶水慘遭毒手，去年12月更被移監至北極圈內、號稱「極地狼」的IK-3聯邦監獄，如今慘死獄中，死因未明。正當納瓦尼屍骨未寒之際，《美聯社》特別整理出曾與普丁作對、卻又因不明死因慘死的異議人士。

＊納瓦尼（Alexei Navalny）

如今被傳出慘死獄中的納瓦尼，其實早從2020年8月從西伯利亞搭乘飛機返回莫斯科，就疑似慘遭下毒，當飛機降落西伯利亞第二大城鄂木斯克後便昏迷住院，2天後空運至德國柏林接受治療，儘管德國、瑞典皆證實其是遭塗抹在內衣上的神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害，但俄羅斯官員卻直接否認。

納瓦尼回到俄羅斯後，去年8月被判處19年監禁，是兩年以來第3次被判入獄，他認為指控出自於政治動機。

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼最後被關押在位於北極圈內的IK-3聯邦監獄。（圖／路透）

＊韋齊洛夫（Peter Verzilov）

韋齊洛夫是俄國著名人權運動人士，不僅是獨立媒體Mediazona出版商，更是抗議組織「暴動小貓」（Pussy Riot）創始人之一，2018年俄羅斯世界盃足球賽時曾帶領成員衝進球場抗議警察暴行，意圖引起全球對於俄國違反人權的關注，使得克里姆林宮處境尷尬，該年因為中毒現象送往柏林治療，當地醫師證實中毒可能性。

＊卡拉姆札（Vladimir Kara-Murza）

卡拉姆札為俄國當地知名反對派人士，他成功於2015至2017年躲過毒殺，當初差點死腎衰竭，懷疑是遭人投毒，但尚無確切原因。他2017年因類似疾病住院，並因藥物誘導而陷入昏迷狀態，妻子證實醫師說法，認為其遭人下毒。

不過最終卡拉姆札倖免於難，然而卻也因此於去年被判定犯下叛國罪，獲判25年有期徒刑，今年1月涉嫌輕微違規而被轉移至西伯利亞的監獄，改為單獨監禁。

＊涅姆佐夫（Boris Nemtsov）

最引人關注的莫過於涅姆佐夫慘遭槍擊的事件！涅姆佐夫曾經在葉爾欽擔任總統時扛起副總理一職，是一位備受歡迎的政治家，然而卻也是普丁嚴厲的批判者。2015年2月在某個寒冷的夜晚，當他與女友在克里姆林宮附近一座橋散步時，卻突然遭到槍殺身亡，其死訊震驚全國。

儘管槍手身分被證實是來自車臣的5名男子，且最高被判處20年監禁，但涅姆佐夫卻認為，此舉是俄國政府藉機轉移謀殺責任。

▲俄羅斯前副總理涅姆佐夫2015年和女友在克宮附近散步時遭到槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

＊利特維年科（Alexander Litvinenko）

利特維年科曾經是蘇聯時期國家安全委員會（KGB）、後蘇聯時代聯邦安全局（FSB）的特工，2006年叛逃至英國後歸化英籍，該年在英國倫敦喝下含有放射性釙-210物質的茶後罹患重病，僅三周便因此去世，而他過去一直在調查俄羅斯記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）在莫斯科寓所被槍殺一案，以及俄國情報機構涉嫌參與犯罪的相關聯繫。

英國一項調查發現，俄羅斯特工殺死了利特維年科，很有可能是獲得普丁批准；但克宮卻否認此事。

＊斯克里帕爾（Sergei Skripal）

斯克里帕爾為俄國前情報官員，曾在英國從事間諜工作，2018年在英國慘遭下毒，和女兒尤利婭在英國索爾茲伯里一處購物中心的長椅上不醒人事、送進加護病房，經治療後甦醒康復，最後證實遭到神經毒素謀害。

＊死因不明的記者

許多批評俄羅斯政局的記者莫名其妙慘遭殺害、身亡，包括波利特科夫斯卡亞於2006年10月7日普丁生日當天在莫斯科寓所電梯慘遭槍殺，其先前因報導車臣侵犯人權事件而獲國際讚譽。

至於俄媒《新報》記者謝科奇欣（Yuri Shchekochikhin）則於2003年死於突如其來的重病，其生前曾調查腐敗的商業貿易、俄羅斯安全部門在1999年車臣叛亂份子公寓爆炸事件中扮演的角色，其同事堅稱他是被下毒而死。