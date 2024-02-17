22歲女老師色誘15歲男學生車震！　爽完秒遭母子倆勒索34萬

▲女老師負擔不起高額的費用，決定向警方自首。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名女老師色誘年僅15歲的男學生，與其發生性關係，並多次車震，不過後來反遭少年與其母親藉此勒索100萬盧布（約新台幣34萬元），她最終只能向警方自首自己性侵未成年少年的犯行，並指控這對母子敲詐勒索。

根據《每日星報》報導，來自俄羅斯朋札的22歲女教師蘇維拉娜（Svetlana K）與15歲的男學生發生性行為。兩人先後多次在汽車後座與家中激戰，沒想到事後少年將此事告訴自己的母親，而母子倆則聯手向蘇維拉娜勒索高額費用，並威脅如果不從，就會將她染指學生一事公諸於世。

男學生的母親告知蘇維拉娜必須支付100萬盧布（約新台幣34萬元）的費用，否則就要向警方報案。不過後來經過協調，雙方達成協議，讓蘇維拉娜以分期付款的方式支付25萬盧布（約新台幣8.5萬元）。

儘管蘇維拉娜事後按照協議支付勒索款項長達數個月，但她最終忍無可忍，於是選擇向警方自首。她向警方坦承自己數度引誘15歲男學生，並在汽車後座與家中與其發生性行為。不過她同時也指控母子倆勒索自己。

如今她被控引誘未成年人等多項罪嫌，一旦罪名成立，將面臨最重3年的徒刑。而警方也開始調查母子倆的勒索指控。