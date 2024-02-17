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高速路上拋錨！22歲女模下車慘被撞飛　超速司機「輾死」後逃逸

▲▼22歲女模特卡米拉在路旁修車，不料卻慘被後方來車輾死。（圖／翻攝自Instagram）

▲22歲女模特卡米拉在路旁修車，不料卻慘被後方來車輾死。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

巴西戈亞斯州（Goiás）本周發生了一起恐怖車禍，22歲女模特卡米拉（Camila Cristina Rosa de Oliveira）因車輛在高速公路拋錨，而將車輛停在路邊查看，不料她卻在維修過程中，慘被後方來車輾壓，當場死亡。

據《太陽報》報導，這起悲劇發生於2月13日。當時，卡米拉與2名友人正開車行駛在GO-217高速公路上，豈料半路上卻覺得車子前輪怪怪的，於是卡米拉便將車子靠邊停在路肩查看。

下車後，卡米拉與友人發現，車子的前輪有幾顆螺栓不見了。雖然他們不清楚這是因為有人嘗試偷車的結果，或者螺栓因其他原因鬆動，但卡米拉立刻拿出了維修工具，試圖讓車輛恢復正常。

就在卡米拉修理車輪時，一輛超速行駛的車輛突然從後方駛來，並在撞上卡米拉後，輾過她的身體。然而，這名肇事司機並沒有停車，反而加快了車速，繼續開走。

肇事司機逃逸後，卡米拉的朋友未能提供碰撞車輛的詳細資料，只記得那輛車與他們是在同一方向行駛，使得調查面臨更大的困難。目前，針對這起車禍的調查仍在進行中，而警方也正在追查事故的細節以及肇事司機的身份。

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