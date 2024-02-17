女屍放靈車2年沒火化！前殯儀館老闆「屋藏30人骨灰」　家屬崩潰

▲ 哈福德的殯葬公司面臨財務困難。（圖／翻攝自臉書／Apollo Funeral & Cremation Services）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州16日爆出離譜事件，一名財務困難的前殯儀館老闆竟將一名已故女子的遺體存放一輛靈車內長達2年之久，租屋處搜出至少30份骨灰，且有些死者家屬收到的竟是別人的骨灰，這起事件也突顯科州當局對殯葬業監管不力。

《美聯社》報導，33歲男子哈福德（Miles Harford）曾是阿波羅殯葬與火葬服務公司（Apollo Funeral and Cremation Services）老闆，該公司已於2022年9月關閉，而當地法院近日下令將哈福德逐出他在丹佛郡（Denver）郊區利特爾頓（Littleton）租用的一間房屋，警方6日執行法院命令時卻發現靈車上的女子遺體及大量骨灰。

丹佛警官克拉克（Matt Clark）說明，哈福德的公司似乎遭遇財務困難，「有時他無法完成火化，將骨灰提供給家屬」，甚至會向家屬提供別人的骨灰。

警官監督哈福德的物品被搬出房屋時，在地板下方的空間發現鞋盒大小的塑膠盒，被他當成臨時骨灰罈，其他骨灰罈則是在屋外的一輛卡車內發現，還有一些在一輛靈車裡，死者死亡時間推測於2012至2021年間。而靈車上發現的女性遺體以毯子蓋上，哈福德稱她死於2022年8月。

他已向警方坦承，對當地幾家火葬場積欠費用，沒有任何一家願意火化這名63歲女子，才會將遺體存放車上，死者家屬此前卻已收到一份他們以為是這名女子的骨灰。警方坦言，這令家屬完全崩潰，震驚且受到傷害，他們收到的骨灰現已移交法醫拜公室。

哈福德料將被控虐待屍體、偽造死亡證明及盜竊火葬費用，檢方正深入調查，可能提出更多指控。調查人員正比對在屋內發現的骨灰上的標籤與國家資料，並與家屬會面。

前顧客努涅斯（Crystallyn Nunez）指出，她的祖父和父親在2021年相繼去世，委託哈福德的公司火化，經過好幾個月仍等不到骨灰，期間多次打電話、傳訊息，對方都以一連串藉口拖延，包括聲稱他在運送遺體途中出車禍。

數月後她終於收到祖父骨灰，將近一年後收到父親骨灰，但至今沒有收到他們花錢訂製含有骨灰的項鍊，家人甚至開始懷疑骨灰是否被掉包，當局6日的發現更加深他們的恐懼，已經聯繫警方以確認骨灰的主人是否正確。