泰航空服員慘被打！遭英男「一拳痛擊臉部」倒地　失控暴走影片曝

英國一名男子搭乘泰航飛機從泰國返回倫敦,卻在航班起飛不久後開始大鬧,先是砸毀了廁所門,有乘客試圖讓他冷靜下來,拉扯過程中,男子竟出手毆打空服員。事發影片顯示,一名男性空服員遭迎面痛擊,臉部被狠狠揍完一拳後倒在座艙走道上,力道大到目擊者都驚呼,「我想他被打斷了鼻子。」

根據英國太陽報報導,涉案的35歲男嫌身分暫未被揭露,他7日搭乘泰國國際航空(Thai Airways,簡稱泰航)班機從曼谷飛往倫敦希斯洛機場,但落地後立即遭警方以嚴重身體傷害(GBH)與危害飛機(endangering aircraft)罪嫌逮捕。

匿名的22歲女乘客拍下了事發影片,畫面中只見一名白衣乘客與另一名男性空服員試圖制伏情緒激動的男嫌,但他卻掙脫束縛,直接朝空服員揮拳,擊中對方臉部時還可以聽見聲響,力道似乎很大。

