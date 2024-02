空氣壓縮機「瞬間掉落」2人衰被砸中！　他看一眼沒躲開當場斃命

▲印度2名男子搬貨,不料空壓機從天而降,重重砸在他們頭上。(圖/翻攝自X/@Oranges11122334)

記者張寧倢/綜合外電報導

印度古吉拉特邦蘇拉特市(Surat)最近發生一起死亡意外,兩名男性工人在路邊搬貨,疑似聽到樓上傳來異音,他們雖然一度抬頭張望,但仍然繼續搬貨,豈料一台空氣壓縮機的儲氣桶竟從天而降,直接砸中兩人。當地媒體指出,意外造成一人當場死亡、一人重傷。

綜合印度媒體報導,這起事件12日下午發生在蘇拉特市的傑伊工業園區(Jai Industrial Estate),當時40歲男性工人密什拉(Lalan Mishra)與35歲同事馬里(Paras Mali)正合力將貨物搬上載貨車。監視器影片顯示,兩人一度抬頭張望,不過似乎沒有發現異狀又繼續搬貨,下秒卻發生悲劇。

▲掉落現場的空氣壓縮機儲氣桶。(圖/翻攝自YouTube)

原來是位於建築物3樓的一家刺繡工廠為了維修空氣壓縮機,同一時間正在進行拆卸,不料懸吊纜線突然斷裂,導致空壓機的儲氣桶直接從2樓高度掉落,砸在他們的頭上,嚇得現場所有人衝上前查看兩名工人的情況。

#India. Unlucky man dies after air compressor tank falls on his head.



In Jai Industrial Estate, located in #Anjana Farm area of #Surat, the hook wire of the lift broke during the operation of unloading the air compressor tank in the lift of the embroidery department on Monday. pic.twitter.com/B01Y4jau2V