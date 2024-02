納瓦尼驟逝　俄羅斯逾百人上街哀悼被逮捕！人民怒嗆：國家恥辱

▲倫敦民眾獻花悼念俄羅斯反對派領袖納瓦尼逝世。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)16日在獄中驟逝,莫斯科檢方警告群眾不要「違法」上街集會遊行。然而,據人權組織說法,至少100人在俄羅斯各地因為參加悼念活動被逮捕拘留。有部分俄國民眾對此表達憤怒並在受訪時說,這對國家而言是一種恥辱,「他們終於殺了他」。

根據CNN報導,俄羅斯獨立人權組織OVD-info聲稱,在納瓦尼死訊曝光後,俄羅斯各地至少有100人因為參加哀悼守夜活動或集會,而遭到拘留。組織表示,這些逮捕事件發生在莫斯科、聖彼得堡、莫曼斯克(Murmansk)、頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)、下諾夫哥羅德(Nizhny Novgorod)等至少8個城市。

The Russian prison service has announced that jailed opposition leader Alexey Navalny has died at the age of 47. Clarissa Ward reports on the attempts on his life and his arrest when he returned to Russia for the final time. pic.twitter.com/qK6SX8XvhY