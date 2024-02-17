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曾助數百人脫北獲譽「亞洲辛德勒」　南韓牧師性侵青少年遭判5年

▲「協助脫北者20年」的南韓牧師千璂元（Chun Ki-won）。（圖／達志影像／美聯社）

▲曾致力於協助脫北者的南韓牧師千璂元（Chun Ki-won）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾16日綜合外電報導

曾因幫助數百名北韓人逃離而被譽為英雄的南韓牧師千璂元，因性侵害青少年脫北者而被判入獄。

英國廣播公司（BBC）報導，現年67歲的千璂元因在首爾的寄宿學校猥褻未成年人而被判處5年徒刑。

千璂元幾十年來一直被視為救世主，民眾稱他為「亞洲辛德勒」（Asian Schindler），他的行動是為逃離北韓政權的人提供「地下鐵路」（Underground Railroad）。

他於去年9月在首爾被捕。

警方指控他猥褻6名北韓青少年，其中包括寄宿在他創辦的二合一教會（Durihana Mission）替代學校宿舍裡的脫北者。

千璂元否認這些指控，但法院14日裁定證據確鑿。

▲▼曾協助數百名脫北者的南韓牧師千璂元，因性侵被判入獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲曾協助數百名脫北者的南韓牧師千璂元，涉及6起性侵案件，5起被判有罪。（圖／達志影像／美聯社）

在6起侵害脫北未成年人的案件中，他被判5起有罪。這些脫北者有些獨自逃脫，其他人則在二合一教會指導下與家人一起逃脫。

千璂元創立二合一教會，這是南韓最著名的非政府組織之一，幫助北韓人經中國逃離。

他聲稱過去25年已經幫助1000多名北韓人逃離金氏家族的強硬政權，他並因相關作為而遭到平壤譴責。

千璂元投身替脫北者子女建立替代學校等工作而被廣為報導，成為BBC、美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報（The New York Times）和國家地理（National Geographic）等媒體的紀錄片和新聞報導主題。

媒體報導經常將他與在納粹大屠殺（Holocaust）期間拯救1100多名猶太人的商人辛德勒 （Oskar Schindler）相提並論。

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