日男登瞭望台拍照　遭同事推落畫面曝！狠摔「天橋立」15m山谷重傷

記者王佩翊／編譯

日本一名50多歲男子15日隨多名同事前往京都府宮津市的知名景點「天橋立傘松公園」，並與另外一名同事跟風在拍照點擺出「胯下觀景」的姿勢，怎知突遭另一名同事出手推了一下，他當場失去重心，往前踩了幾步後，隨即滾落15公尺深的山谷，導致他全身多處創傷，胸口遭受重擊重傷，所幸目前已脫離險境。而警方則依傷害嫌疑展開調查。

根據《讀賣電視台》報導，50多歲的被害人15日下午2時20分左右，與公司同事一起前往天橋立傘松公園，並在瞭望台上，與其中一名友人爬上台子，一同彎腰擺出「胯下觀景（股のぞき）」的姿勢，然而此時另一名同事卻突然穿越其他同事，一個箭步衝上前去，伸手推了被害人一把。

被害男子當場失去中心整個人搖搖晃晃往前走了幾步後，跌落15公尺深的山谷，全身多處遭到嚴重撞擊，胸口傷勢最甚，隨即被送往醫院搶救。而當時瞭望台的監視器畫面也曝了光，警方目前已經依傷害嫌疑介入調查。

根據負責管理天橋立傘松公園的丹後海陸交通成相營業所表示，瞭望台的正中間為了不要擋住美景，因此留了一個區塊給大家拍照、觀景，而該區域的兩邊也設有扶手。除了這個地方以外，其他區域都有安裝柵欄防止民眾跌落，但是被害人與友人拍照時卻直接跨越了圍欄。