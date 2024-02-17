車在停車場內遭撞！警稱「沒拍車牌」拒受理　千萬網友罵爆聲援

▲車子在停車場內遭撞，警方卻稱「沒拍車牌」拒受理。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
日本愛知縣一宮市一名車主，先前發現自己的車子被撞，而肇事者卻匆匆離去，沒有留下任何訊息，且警方告知必須自行查出肇事車牌號碼，否則無法受理。結果車主將監視器畫面公開後，吸引超過1700萬次瀏覽，網友的大量聲援也讓此事有了轉機。
昨日､主人の車が当て逃げされました。— rainbowフルーツ (@rainbow21177507) February 14, 2024
車にドラレコを付けていなかったので､近くの防犯カメラを見せてもらうとぶつかるところがばっちり映っていましたが肝心のナンバーが分かりません。
警察にこの映像を報告しましたが､ナンバーが分からないと動けないと言われました。
誰か助けて下さい。 pic.twitter.com/LdX5YzENOl
根據日媒報導，車主的妻子14日透過網路公開了停車場的監視器影片。影片中一輛汽車在倒車時撞擊到她丈夫的汽車，然後就立刻離開現場。她指出，這起事情發生在13日傍晚，儘管停車場業者提供了監視器影片，但由於影片並未清楚拍到肇事車輛的車牌號碼，警方因此表示無法受理。
影片公開後，獲得了大量日本網友的聲援，他們紛紛表示願意幫助尋找肇事者，目前該影片的瀏覽人數已經超過1700萬，且被轉推超過1.2萬次。許多網友對警方的行為表示不滿。
最終因影片持續擴散，當地警方15日主動聯繫了車主夫婦，要他們前往警局做筆錄。車主的妻子對此感到相當驚訝，「我不知道這是因為有好心的警察還是因為網友的努力，警方終於有了動作。」目前案件正在調查中，她尚未透露後續情況。
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