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布林肯會晤王毅　強調台海和平穩定重要性

▲▼布林肯會晤王毅。（圖／路透社）

▲布林肯會晤王毅。（圖／路透社）

文／中央社

美國國務卿布林肯今天與中共中央外事委員會主任兼外交部長王毅在德國慕尼黑會晤。布林肯向王毅強調維護台海與南海和平穩定的重要性，也重申美國將維護自身與盟友及夥伴利益與價值觀。

布林肯（Antony Blinken）與王毅今天在德國舉行的「慕尼黑安全會議」進行場邊會談。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過新聞稿表示，作為維持開放溝通管道與負責任管理兩國關係競爭努力的一部分，兩人就一系列雙邊、區域與全球議題進行坦率且具建設性討論。

布林肯強調持續落實美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月加州峰會進展的重要性，包括在打擊毒品與軍事交流等方面。他也重申美國將維護自身與盟友和夥伴的利益與價值觀。

布林肯也向王毅強調，維護台海與南海和平穩定的重要性。

新聞稿指出，布林肯與王毅就一系列區域與全球議題進行實質討論。布林肯對中國支持俄羅斯對烏克蘭戰爭，包括支持俄羅斯國防工業基地表達關切。雙方也就中東與朝鮮半島局勢交換意見，並確認兩國高階官員應會晤以跟進這些議題。

布林肯與王毅都意識到美中在一系列策略議題上，包括未來幾個月在關鍵領域進行諮商與高階會議，保持開放溝通管道的重要性。

 
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