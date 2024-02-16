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逮捕到判刑只花2天！晚安小雞直播造假鬧上外媒　柬埔寨止血顧顏面

▲▼ 晚安小雞、阿鬧。柬埔寨警方記者會。（圖／翻攝自柬中時報）

▲柬埔寨15日下午召開記者會說明，反應迅速且排場空前。（圖／翻攝自柬中時報）

中央社記者陳家倫河內16日專電

「晚安小雞」與阿鬧近日在柬埔寨直播造假，遭柬國判2年並罰約新台幣3萬元。兩人從落網至判決出爐僅約2天時間，凸顯當局欲迅速止血，正告外界不要拿柬埔寨的面子開玩笑。

「晚安小雞」（本名陳能釧）12日晚間自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，鏡頭中的他遭到穿迷彩服的人士暴打。13日下午，「晚安小雞」穿著胸口破洞的T恤再度現身直播，自稱經歷了凌虐與被搶。

事件發生在農曆年節的新聞淡季期間，讓「晚安小雞」順利受到外界高度關注，包括台灣、新加坡、馬來西亞、柬國媒體都對事件進行報導，柬國民眾看到後認為直播造假、詆毀柬埔寨，在網路上集結要求討回公道。

柬埔寨因先前的「打工陷阱」醜聞國際形象嚴重受挫，完全不允許有人刻意滋生事端。在「晚安小雞」13日直播結束後，西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）立刻將他的照片公布在臉書（Facebook）要大家協尋，形同發布追緝令。

「晚安小雞」13日直播結束後，接下來24小時都沒有再直播。14日下午2時，柬埔寨西港警方表示，「晚安小雞」未如在直播中所自述遭到毆打或搶劫，正被警方拘留，全案朝誹謗柬埔寨的方向偵辦。

柬埔寨15日下午召開記者會說明，反應迅速且排場空前，不僅由郭宗朗親自主持，還有約20名員警陪同，現場陳列滿桌證物，包括疑似用來冒充鮮血的紅墨水、鬼面具，還有「晚安小雞」那件胸口破洞的T恤。

「晚安小雞」與阿鬧（本名魯祖顯）被帶到記者會現場，兩人雙手上銬、全程站立，大多時候低頭未看向鏡頭、神情黯淡，並在10多家柬國媒體的鏡頭前下跪喊出「省長對不起」，懇求當局給他們一次機會，宣傳柬埔寨的特色與美。

郭宗朗回應媒體提問時表示，「晚安小雞」和阿鬧犯下嚴重錯誤，不能只是口頭訓斥，如果原諒他們，還會有人繼續抹黑柬埔寨形象。兩人必須承擔法律責任，將被移送法辦，刑滿後才能驅逐出境。

西港省初級法院15日判決指出，「晚安小雞」與阿鬧到柬埔寨是為了拍攝人口販運、凌虐、性侵和器官交易的造假影片，觸犯刑法煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬瑞爾（新台幣約3萬元）。

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