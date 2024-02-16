川普首宗刑事審判　法官敲定封口費案3月25日開審

▲第二次民事審判後，川普在離開紐約川普大樓時向支持者致意。（圖／路透）

文／中央社紐約15日綜合外電報導

美國前總統川普被控隱瞞向色情明星支付封口費，希望撤銷起訴，但紐約州一名法官今天駁回他的請求，並為3月25日審判做準備；川普將成為首位因刑事指控受審的美國前總統。

與此同時，川普的委任律師也出席另一場在亞特蘭大（Atlanta）的聽審，試圖讓那些對川普提出選舉舞弊和敲詐勒索等指控的檢察官喪失參與此案的資格。

川普在爭取再度代表共和黨競選總統的競爭中持續領先，上述只是他面臨4起刑事官司中的兩起，他的法律團隊迄今未能將實際審判推遲至今年11月5日總統大選投票日之後。

法新社報導，川普利用自己的官司來煽動支持者並抨擊民主黨對手拜登，他重申這些指控「只是在選舉中傷害我的一種方式」。他說：「整天坐在曼哈頓（Manhattan）法院是要怎麼選？」

川普的法律團隊在法庭上主張，川普在紐約無法獲得公平審判，因為先前曼哈頓另一個陪審團認定他性侵犯和誹謗作家卡洛爾（E. Jean Carroll），判賠8300萬美元。

川普的委任律師還指稱媒體報導太多，陪審團無法保持公正。但法官莫城（Juan Merchan）駁回這些主張；莫城說：「鑑於眼前所有資訊，我們將於3月25日遴選陪審團。」

川普的委任律師另代表他在喬治亞州亞特蘭大出席聽審，川普在當地被控密謀推翻2020年輸給拜登的選舉結果。

此外，正如美國媒體所報導，若法官明天在川普被控嚴重浮報財產價值的民事欺詐審判中做出裁決，川普的法律亂局可能會持續上演。他可能要為這宗官司支付高達3.7億美元，且不得在紐約州做生意。