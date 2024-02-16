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前FBI線人涉嫌捏造「拜登之子收賄濫權」　美檢起訴

▲▼美國總統拜登與兒子韓特．拜登（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與兒子韓特．拜登（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社洛杉磯15日綜合外電報導

根據美國聯邦起訴書，調查總統拜登之子韓特．拜登（Hunter Biden）涉嫌利用父親權勢獲取烏克蘭企業數以百萬計美元賄賂的特別檢察官起訴一名前聯邦調查局（FBI）線人撒謊。

法新社報導，43歲的史米爾諾夫（Alexander Smirnov）被控捏造謊言，稱韓特索取錢財以保護烏克蘭天然氣公司Burisma不受調查；韓特曾任這家企業的董事。

共和黨人將史米爾諾夫的證詞當作拜登父子共同參與犯罪的證據來宣傳，一些共和黨人試圖利用此事作為彈劾拜登的理由，但迄今未成功。

根據大陪審團昨天向加州聯邦法院提交的起訴書，史米爾諾夫替聯邦調查局當了至少10年線人，提供可用於刑事調查的資訊。

起訴書提到：「儘管再三警告被告必須向聯邦調查局提供真實資訊，不得捏造證詞，他仍向聯邦調查局提供詆毀（拜登父子）的不實消息。」

起訴書指出，史米爾諾夫2020年6月首次向他在聯邦調查局的聯絡人提及，Burisma公司主管在4、5年前的數場會議中說，他們聘用韓特是為了「透過他父親保護我們不受各種問題所擾」。

史米爾諾夫告訴聯邦調查局，Burisma主管說，「他們特別各支付500萬美元」給拜登與韓特，以讓韓特「透過他父親處理所有問題」。起訴書提到，這指的是時任烏克蘭檢察長針對Burisma進行的刑事調查。

起訴書寫道，「被告2020年6月首度向聯絡人通報的事件純屬捏造」，並指出「被告在表達對（拜登）及其參選資格的偏見後，將他於2017年與Burisma的例行正常業務聯繫…轉變為針對（拜登的）賄賂指控」。

史米爾諾夫被控在FBI調查中做出虛假陳述及捏造不實和虛構紀錄，若被定罪，最長可能要入獄25年。

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