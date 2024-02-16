他PO片諷「人都走了」靈車幹嘛趕著超車？　反被網友酸爆了

▲馬來西亞網友不滿靈車超車，反而招致批評與嘲諷。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名網友不滿靈車「超車」的行為，將過程拍下來分享至TikTok，甚至直批「乘客已經死亡」，司機不應該高速行駛。這番話一出，立刻招致譴責與揶揄。

星洲網報導，奧斯曼（Omary Othman II）分享的9秒影片顯示，一輛穆斯林靈車左右切換車道，就是為了趕快通過此路段的擁擠車流。他卻表示，「我很疑惑是要去哪裡」，司機好好開車就好，根本不需要擔心，因為「乘客」已經過世。

@omaryothman Kalut nak pi mana. Bawa elok2. Yang dah pergi tu dah tiada apa yang kalut lagi. ♬ menjagamu - MusiX

不過，大部分網友顯然無法認同奧斯曼的看法。他們指出，處理後事時，很多事情都有時間性，有時甚至需要加快處理，如果不清楚狀況，最好不要隨便批評，「關於死亡的事情應該更急吧？遲到了不好！」、「沒經驗就別爭辯了，兄弟。」

許多人甚至反過來嘲諷原PO，「總有一天，這個人會需要靈車送他回家」，或者「反串」建議司機應該要先繞去逛街、吃飯、海邊看夕陽等等。

與此同時，也有網友表示，他的親戚過世時，靈車行經吉隆坡—加叻大道，也就是橫跨馬來西亞半島中部的高速公路，儘管尖峰時刻交通擁塞，靈車仍跟著車流慢慢開，一樣沒什麼問題。