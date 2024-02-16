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OpenAI推出新模型Sora　輸入文字生成1分鐘影片「效果超驚人」

▲▼OpenAI推出新模型「Sora」　輸入文字自動生成1分鐘影片。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／翻攝X@OpenAI）

▲「Sora」能夠依據文字指令生成1分鐘影片。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／翻攝X@OpenAI）

記者吳美依／綜合報導

OpenAI於15日推出最新人工智慧（AI）模型「Sora」，可以依據用戶輸入的文字指令，生成符合主題與風格的影片，不僅長度可達1分鐘，而且不論畫面或擬真程度，影音效果都相當出色，驚艷全球網友。

《衛報》引述OpenAI報導，「Sora」以日文的「天空」一詞發音命名，除了文字指令，還能依據靜止圖像生成影片，或者透過新素材延伸既有影片，「我們正在教導AI理解並模擬動態物理世界，目標是訓練模型以幫助人們解決需要真實世界互動的問題。」

OpenAI宣布，已經向一些研究員、視覺藝術家、電影製片人等影片創作者開放使用權限，專家也將測試它是否容易繞過該公司的使用條款，也就是禁止「極端暴力、性內容、仇恨圖像、名人肖像或他人智慧財產（Intellectual property, IP）。」

不過，OpenAI並未透露使用多少影片訓練「Sora」，或者訓練素材從何而來，僅向《紐約時報》表示，資料庫內含影音既可以公開使用，也已獲版權所有者許可。

OpenAI於2022年11月推出生成式AI聊天機器人ChatGPT，為全球帶來革命性創新。儘管其他AI公司也推出影音生成模型，但只能夠產出幾秒鐘影片，而且通常與指令內容相差甚遠。

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