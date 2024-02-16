父子「混合精液」注入她體內！產子不知爹是誰　法院判不能逼驗DNA

▲情侶長年不孕，男方將自己與他父親的精液混合在一起，注入女方體內，竟然順利產子。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國一對情侶長年不孕，又無法負擔試管嬰兒費用，男方遂將他自己與父親的精液混合在一起、注入女方體內，竟然順利懷孕並且產下一子。當地議會得知後提起訴訟，要求執行親子鑑定，查明男童生父究竟是誰，但15日被高等法院駁回。

《衛報》報導，本案發生在南約克郡巴恩斯利（Barnsley），而這名男童已經5歲了，但他出生後家人始終隱瞞、也沒有釐清真正的血緣關係，因此他以為的「祖父」很可能才是生父，平常疼愛自己的「爸爸」實際上或許是哥哥。

不過，謝菲爾德（Sheffield）高等法院法官普爾（Justice Poole）15日駁回議會提出的親子鑑定案。他指出，儘管議會「可能想要得知男童的生父是誰」，但與3人行為的結果「沒有利害關係」，因此無權提出相關要求。

據悉，涉案的3名成人，原本就打算將男童受孕方式永遠保密。法官普爾指出，這個家庭可能會希望執行親子鑑定，以利在未來的某一天告訴孩子真相，「但那是他們自己的事情。」

不過，法官也坦言，他不認為3人認真考慮過這種受孕方式的後果。這名男童非常特別，因為「如果不是這場為了懷上他而做的不尋常安排，他就不會存在。但如果他得知……也可能為他帶來潛在的情感傷害。」如今，情侶中的男方已與男童建立父子關係，與孩子的母親就有責任「管理對他（男童）福利的潛在風險」。

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