希臘國會通過同性婚姻合法化　創東正教國家首例

▲希臘成為全球第一個同性婚姻合法化的東正教國家。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘國會15日通過同性婚姻法案，在300個席次之中，有多達176名不同政治派別的議員投票支持，讓希臘成為全球第一個同性婚姻合法化的東正教國家。這項極具歷程碑的改革讓街頭不少民眾歡呼慶祝。

綜合衛報、BBC等報導，這項法案以176票贊成、76票反對、2票棄權、46名議員缺席的狀態下通過，罕見獲得反對黨支持，將在政府公報上公布之後正式成為法律，法案除了允許同性伴侶結婚，也給予收養小孩的合法權利。消息傳出後，雅典街頭不少群眾高聲歡呼擁抱，撒彩紙慶祝。

▲▼法案除了允許同性伴侶結婚，也給予收養小孩的合法權利。（圖／路透）

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表態力挺這項法案，稱新法案將會大膽消除嚴重的不平等。同志雙親團體「彩虹家庭」負責人貝利亞（Stella Belia）直呼這是「歷史性的時刻」。

在歐盟27個成員國之中，已有15個國家同性婚姻合法化，這次的改革讓希臘成為歐盟第16個同性婚姻合法化的國家。但希臘東正教會仍強烈抵制，教會支持者在雅典舉行抗議集會，許多人拿著標語、十字架，朗誦祈禱文，譴責這項改革。

這項法案之所以能夠通過，是因為部分反對黨也支持力挺，但法案仍面臨不夠徹底、不夠完美等批評。激進左翼聯盟對於法案仍禁止同性伴侶透過代孕成為父母表達遺憾，LGBTQ+倡議團體則批評，法案並未讓歧視畫下句點。

▼這次的改革讓希臘成為歐盟第16個同性婚姻合法化的國家。（圖／路透）