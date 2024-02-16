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日本經濟規模淪全球第4　矢板明夫剖析原因「排名不重要」

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本失去全球第3大經濟體的寶座。圖為涉谷街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本去年國內生產毛額（GDP）被德國超越，失去全球第3大經濟體的寶座，排名下滑至第4。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫撰文分析可能原因，但也從生活的角度指出，「國家經濟規模的大小排名，其實並不重要。」

矢板明夫說明，日本在二戰後的廢墟中重建家園，也實現了高度經濟成長，1968年起成為全球第二大經濟體，GDP僅次於美國，而且地位保持長達40多年，直到2010年被中國超越，「成為世界老三。」

現在日本40歲以上的人，從小就被灌輸全球經濟「美國第一、日本第二」，被中國超車，心裡不服氣，「總覺得中國的經濟發展仰仗的是低人權優勢。一旦各種制度完善之後，中國的經濟發展成本一定會提高。另外，中國的人口是日本的10倍以上，經濟總量比中國小，也不丟人」，但這次被人口僅2/3的德國超越，對於社會衝擊還是很大。

專家分析，日本這次被德國超車，主因是日圓貶值、導致換算後的總額縮水。此外，長年通貨緊縮、企業不積極投資、少子高齡化，都是經濟衰退的原因。

▲▼日本上班族。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪的上班族。（圖／達志影像／美聯社）

不過，矢板明夫認為，與20多年前自己剛出社會時相比，現在的日本人「生活節奏慢了很多、更懂得享受生活了。」當年，日本人被稱為「經濟動物」或「企業戰士」，東京街頭每個人走路都快步如飛，工薪階層中年男性幾乎每天加班到很晚，和家人說話的時間很少，過勞死的人卻很多，「日本整體經濟即使是世界第2，對每個生活者來說，其實意義並不大。」

他也指出，日本經濟規模下滑的另一個原因，就是受到全球性通膨的影響較小，「很多人到日本後都說『東西很便宜』。現在，在東京吃一頓普通午餐的價格，可能是在先進國家中最便宜的。」

矢板明夫表示，「一個國家的政府，最重要的責任，是提高國民的生活品質。所以我認為，國家經濟規模的大小排名，其實並不重要。」

今天日本最大的新聞是，日本2023年的GDP折合美金，是4兆2106億美元。被德國反超。日本的經濟規模正式淪為全球第4。 日本在二戰以後，在廢墟上重建家園、實現高度經濟成長。從1968年開始，成為了GDP僅次於美國的世界第2大經濟體。這個...

矢板明夫俱樂部發佈於 2024年2月15日 星期四
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