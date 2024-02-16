晚安小雞、阿鬧提「自拍影片洗白」遭拒　將送初級法院審判

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）



記者張方瑀／綜合報導

台灣網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，當地警方指控他涉嫌自導自演，兩人在14日遭到柬埔寨警方逮捕，並於15日在記者會中下跪認錯，希望柬埔寨當局給他們機會，利用自身的流量，拍攝真實影片彌補，但遭當局拒絕，接下來兩人將被送往省初級法院接受審判。

▲ 晚安小雞、阿鬧在記者會中請求原諒。（圖／翻攝自柬中時報）



根據《柬中時報》報導，晚安小雞與阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，西哈努克省長郭宗朗15日在記者會中表示，晚安小雞等人早在今年1月開始策劃來柬埔寨拍攝假影片，更現場出示搜查到的劇本，若按照計劃，他們原本要從西港前往暹粒，繼續拍攝造假影片，「來到柬埔寨之前，他們已經寫好了劇本。」

▲兩人將被送往省初級法院接受審判，刑滿後才能驅逐出境。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）



晚安小雞與阿鬧15日在記者會中下跪認錯求原諒，希望柬埔寨當局給他們機會，利用其自身的流量，拍攝真實的柬埔寨，讓各界網友知道柬埔寨治安非常好，並不如國際媒體報導的負面報導；不過，郭宗朗堅定表示，兩人犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨法律規定，他們必須承擔法律責任。

郭宗朗指出，兩人將被送往省初級法院接受審判，刑滿後才能驅逐出境，「我認為這個問題非常嚴重，如果我們原諒他們，那麼接下來有人會繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」

▲▼郭宗朗展示晚安小雞的鬼娃娃及查獲的劇本，表示他們原本計畫在金邊拍攝造假靈異事件影片。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

