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日本樂透「2億日圓頭獎」無人領！　兌獎期限剩不到1個月

▲▼日本民眾排隊購買樂透。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本民眾排隊購買樂透。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

台灣在農曆春節期間樂透加碼，民眾期待能一搏好彩頭，日本北海道則會在每年情人節推出限定樂透，但去年開出的2億日圓（約台幣4256萬元）頭獎將在下個月到期，但至今卻無人來兌獎，讓官方緊急張貼尋人告示，呼籲民眾快回家檢查彩券。

根據《北海道新聞》報導，北海道期間限定販售的「情人節大樂透」（バレンタインジャンボ）彩券，去年3月10日在札幌市中央區大通地下街的彩券行開出高達2億日圓的頭獎，結果至今卻無人來兌獎。

這張彩券的獎號是「25組137513」，兌獎期限則截止至今年的3月14日，僅剩下不到一個月。開車的彩券行也在緊急張貼尋人啟事，上面寫著「彩券大獎！我們在找中獎者」，希望民眾能仔細確認手上的彩券，不要錯失機會。

今年的「情人節大樂透」彩券已於14日開始售賣，售價每張300日圓（約台幣63元），頭獎同樣為2億日圓，販售期間至3月15日。

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