　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2023經濟學人民主指數　台灣全球第10、居亞洲之冠

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲經濟學人資訊社2023民主指數，台灣在全球167個國家地區中排名第10，居亞洲之冠。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者陳韻聿倫敦15日專電

經濟學人資訊社（EIU）今天發布2023民主指數（Democracy Index），在全球167個國家地區中，台灣排名第10，居亞洲之冠。台灣也符合EIU定義的「完全民主」。

不過，台灣此次總得分為8.92，較上一年度的8.99微幅下滑。台灣曾在2021年度的EIU民主指數排名第8，同樣是亞洲之冠，該年度總得分也是8.99。

2023民主指數排名前10國家依序是挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、台灣。挪威是連續第14年位居民主指數榜首。

中國則與烏茲別克並列第148名，總得分為2.12。

▲▼ 經濟學人資訊社（EIU）今天發布2023民主指數（Democracy Index）。（圖／取自EIU）

▲2023民主指數排名前10國家依序是挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、台灣。（圖／取自EIU）

EIU是英國「經濟學人」（The Economist）期刊關聯機構。「經濟學人」指出，今年是「大選之年」，全球有超過一半人口住在今年舉行選舉的國家地區，但最新發布民主指數顯示，超過70場選舉之中，僅43場可被合理期待是完全自由且公平。

全球民主呈倒退趨勢。EIU自2006年起，每年發布民主指數，以10分為滿分。2023年度民主指數全球平均得分為5.23，是歷年最低。

「經濟學人」指出，這樣的下滑趨勢自2016年開始，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間各地限縮公民自由，以及2022至2023年發生一系列戰爭和衝突而進一步惡化。

▲▼ 經濟學人資訊社（EIU）今天發布2023民主指數（Democracy Index）。（圖／取自EIU）

▲根據2023民主指數，全球有不到8%人口生活在「完全民主」。（圖／取自EIU）

EIU將167個國家地區按得分區分為「完全民主」（full democracy）、「部分民主」（flawed democracy）、「混合政權」（hybrid regime），以及「威權政權」（authoritarian regime）等4大類。

根據2023民主指數，全球有不到8%人口生活在「完全民主」，而生活在「威權政權」之下的人，高達全球人口39.4%，比2022民主指數顯示36.9%要多。

若檢視個別地區，根據EIU資料，西歐是2023年唯一民主指數上升地區，且在全球24個「完全民主」有15個位於西歐。加拿大是北美地區唯一的「完全民主」，美國自2016年起被歸類為「部分民主」。

在「亞洲及澳洲、紐西蘭和部分鄰近太平洋島嶼」地區，總計有5個「完全民主」，包括澳洲、紐西蘭、日本、南韓、台灣。

EIU指出，這個地區也有民主倒退現象，在2023民主指數平均得分為5.41，是2006年以來最低。其中，倒退最顯著的評比項目為選舉過程、多元主義，以及政府運作。

ET快訊
快訊／10點搶票！　台灣虎航「單程899元起」
晚安小雞、阿鬧「1提議」求洗白　慘遭打臉拒絕
快訊／過年前的蛋還沒售完！　蛋價明降3元
快訊／國道撞緩撞車瞬間曝！　駕駛慘死
台人遭丟包富國島　越南調查出爐！
搭手扶梯沒「緊握扶手站穩踏階」　她摔倒撞2女遭判刑
Joeman「台積電再加碼還是下車？」老實回答了
朱學恒猥褻案傳喚陳布朗　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

晚安小雞、阿鬧提「自拍影片洗白」遭拒　將送初級法院審判

向日本罕見遞出橄欖枝　金與正：岸田訪問可行「2國可共闢未來」

日本樂透「2億日圓頭獎」無人領！　兌獎期限剩不到1個月

福島核電廠放射水外洩事故原因　東電：忘關手動閘門

斷交將滿周年！　宏都拉斯「欠台灣138億債務」未還

2023經濟學人民主指數　台灣全球第10、居亞洲之冠

峇里島遊客死傷意外頻傳！　中國領事館1個月3度示警

聯合國官員：以哈戰爭已造成逾6000億損失

美股反彈近350點！標普寫新高　台積電ADR跌0.19%

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

網紅「阿鬧」疑是小雞共犯　跪地被上銬！恐在當地受刑

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

過年找不到人！甜美護專生約會失聯4天　跟媽媽警局團圓畫面曝

晚安小雞、阿鬧提「自拍影片洗白」遭拒　將送初級法院審判

向日本罕見遞出橄欖枝　金與正：岸田訪問可行「2國可共闢未來」

日本樂透「2億日圓頭獎」無人領！　兌獎期限剩不到1個月

福島核電廠放射水外洩事故原因　東電：忘關手動閘門

斷交將滿周年！　宏都拉斯「欠台灣138億債務」未還

2023經濟學人民主指數　台灣全球第10、居亞洲之冠

峇里島遊客死傷意外頻傳！　中國領事館1個月3度示警

聯合國官員：以哈戰爭已造成逾6000億損失

美股反彈近350點！標普寫新高　台積電ADR跌0.19%

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

花蓮太平洋燈會近10萬人次參訪　年後還有8天煙火秀

開學日里港警啟動護童勤務　強化校園路口安全…家長揪甘心

周末限定！龍潭觀光夜市美食整理包　這間麻油雞飯越晚人越多

強投克魯柏才剛退休　洋基出手洽談新職務

不排斥立院17日開臨時會　黃國昌：提早開議是民眾黨主張

資深射手加里納利加盟公鹿！　為「老河流」棄快艇、騎士等隊

孕婦長榮機上生產！他揪1疑點：怎會母子均安？　兒科醫也害怕

猥褻案再次開庭！朱學恒不發一語快步進法庭　鍾沛君夫妻牽手現身

電信三雄1月營收出爐！中華電信仍為「獲利王」　EPS達0.41元

會3語言5xK！鼎泰豐外場月薪高　一票嘆「不好進」：明顯挑過

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

國際熱門新聞

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

網紅企業家兒洗澡跌倒身亡

晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實刑滿才驅逐

宏都拉斯「欠台灣138億債務」未還

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

台旅客踩流冰拍美照　北海道海保驚：落水15分必死

美股反彈近350點　標普寫新高

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

金正恩胞妹評價日相發言：兩國可共創未來

2024日本櫻花季預測　東京3/23開花

烏克蘭遭俄羅斯入侵兩年　重建成本估需15.2兆

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

更多熱門

相關新聞

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）近日致函美國聯邦參議員的信件曝光，其中提及中國開出訂滿帛琉飯店房間等利誘條件，盼能換取帛琉放棄與台灣的邦交。

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

英國The Body Shop宣布破產！台灣總代理：不受影響

英國The Body Shop宣布破產！台灣總代理：不受影響

賴當選加劇對中緊張？　俞大㵢：宣布獨立沒必要

賴當選加劇對中緊張？　俞大㵢：宣布獨立沒必要

越南地接社遭喊告　怒揭林大鈞「持續抹黑」

越南地接社遭喊告　怒揭林大鈞「持續抹黑」

關鍵字：

民主指數經濟學人台灣

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

姚明13歲女兒「長到190公分」！站奶奶旁邊變巨人

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

晚安小雞被逮捕　醫：未來會出人命

網紅企業家兒洗澡跌倒身亡

30萬YTR砲轟星鐵遭炎上彎腰致歉

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

台灣「燕麥大王」蟬聯富比世富豪榜　獨子接班罕見露面

小六女童撿「魚攤冰塊」充飢　17歲少年淪街友

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

更多

最夯影音

更多
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面