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2024日本櫻花季最新預測　「氣溫高於往年」多地區花期提早

▲▼東京水岸街道TOKYO mizumachi，隅田公園，東京水町，隅田公園櫻花，日本賞櫻，東京賞櫻，日本櫻花，東京櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京櫻花預計在3月23日開花、3月30日滿開，而京都則預估3月24日開花、4月1日滿開。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

日本氣象株式會社15日公布2024年第4回櫻花的開花與滿開預測，由於今年氣溫高於往年，因此全日本花期將與往年持平或提早。東京預料3月23日開花、3月30日滿開；京都則預估3月24日開花、4月1日滿開。

根據氣象株式會社預估，今年全日本吉野櫻打破休眠的時間較往年延後，但休眠打破後，氣溫預料將高於往年，因此花芽的生長速度將加快，導致花期與往年相同，或提早開花。

氣象株式會社表示，與第3回開花與滿開預測相比，最新預測把北日本的開花時間提早1至2天，但東日本、西日本許多地方反而推遲1至2天。預料最早開花的為高知的3月20日，接著關東甲信、東海、九州等地區陸續開花。

此外，民間氣象情報供應公司Weathernews今天公布「第3回櫻開花預測」，同樣認為今年花期將比往年提前，尤其是北陸與北日本地區，將提早一週以上。

Weathernews預估開花時間為東京3月18日、福岡19日、長崎與橫濱20日。西日本與東日本、東北南部將在3月下旬開花，東北北部在4月上旬開花，北海道函館則在4月17日開花。預料4月溫度將高於往年，使得櫻花生長速度加快。

櫻花的開花與滿開時間，由前一年秋天之後的氣溫推移來決定。櫻花的花芽在前一年的夏天形成，隨後櫻花為了度過寒冷、日照短的冬天而進入休眠，許多溫帶植物都有這種特性，會在冬天來臨之前自行脫落葉子，讓生命活動進入最低限度，直到春天即將來臨，才會打破休眠，並開始生長。休眠打破後的生長階段，氣溫愈高，則生長速度愈快。

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