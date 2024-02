帛琉總統信函曝「中國利誘手段」　訂滿飯店換對台灣斷交

▲帛琉總統信函曝「中國利誘手段」,訂滿飯店為條件換對台斷交。(圖/翻攝自X/CleoPaskal)

文/中央社

帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)近日致函美國聯邦參議員的信件曝光,其中提及中國開出訂滿帛琉飯店房間等利誘條件,盼能換取帛琉放棄與台灣的邦交。

美國智庫「保衛民主基金會」(Foundation for Defence of Democracies)研究員帕斯卡爾(Cleo Paskal)今天稍早於社群媒體X平台發文指出,惠恕仁就美方急需通過自由加盟協約(Compact of Free Association,COFA)援助款一事,致函不具名美國聯邦參議員。惠恕仁則在X平台轉貼這則發文。

帕斯卡爾表示,這封2月9日寄出的信件,描述中國向帛琉提議斷絕跟美國和台灣的邦交,其中包括「中國已經提出要在我們以旅遊業為基礎的民間部門訂滿每一個飯店房間,如果蓋越多,就會訂更多」。

信中內容還寫道:「我們的島嶼使美國能對夏威夷和亞洲之間的海域及空域進行戰略控制…其中包括中國覬覦的航道,可有效把美國基於軍事目標的邊界延伸至亞洲。」

惠恕仁在信中表示,就帛琉來說,帛琉也讓美軍取得防衛所需的土地。美軍已在帛琉部署飛彈及其監控亞洲的預警雷達。美國在這個地區並無比帛琉更親近的盟國,這就是為何一名美軍指揮官甚至稱帛琉為「美國國土一部分」的原因。這名指揮官並說,帛琉的「戰略地位空前重要」。

惠恕仁並說,只要美國國會一天不通過COFA援款,就正中到中國共產黨下懷,就會讓部分親中的帛琉人士得逞,接受中國看似有吸引力的經濟倡議,而代價就是轉變聯盟陣營,且是從犧牲台灣開始。

信中表示,中國已提議要將帛琉的觀光飯店「訂好訂滿」,如果帛琉增建觀光飯店,繼續會「訂好訂滿」。中國並且提議每年以2000萬美元的價格,營運帛琉當地占地兩英畝的「客服中心」。

惠恕仁在信末強調,COFA援助款預算獲得美國國會的通過,對於民主陣營以及自由開放的印太皆至關重要。

Letter from President @Surangeljr to unnamed US Senator on urgent need to #passCOFA describes China's offers to Palau to break its relationship with US and Taiwan, including "The PRC has already offered to 'fill every hotel room' in our tourism-based private sector – 'and more if… pic.twitter.com/m8n68C02DJ