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台灣旅客「傻踩北海道流冰」拍美照　海保嚇壞：落水15分鐘必死

記者王佩翊／編譯

與流冰接岸的日本北海道網走市1月迎來流冰季，大批來自國內外的觀光客紛紛到此欣賞流冰之美，然而為了拍美照，有越來越多觀光客在沒有任何裝備的情況下，徒步走在流冰上。一對台灣夫妻更被目睹在流冰上走了10分鐘只為拍照。網走海上保安廳提醒，由於當地偏僻，就算要呼叫直升機也需要1至2小時，按照現在的海水溫度，一旦落水超過15分鐘就可能喪命。

根據《北海道新聞》報導，網走市1月下旬正式迎來流冰接岸，而北海道網走市公所與網走海上保安廳也呼籲，來欣賞流冰的旅客們務必小心安全，切勿在無裝備的情況下踩踏在流冰之上。近日更有許多當地居民與觀光客因為目睹部分遊客踩在流冰上的危險行為，向118與110通報。

▲▼日本北海道流冰 。（圖／達志影像／美聯社）

▲未穿著裝備直接走在流冰上十分危險 。（示意圖／達志影像／美聯社）

《北海道新聞》記者實地走訪網走市北濱海岸，並在8日下午發現有許多遊客在沒有裝備的情況下，走在漂浮在海面上的流冰，並且不斷拍照留念。一對來自台北的40多歲夫妻更被目睹在流冰上走了10分鐘，只為了拍美照。

該對台灣旅客事後經過提醒才知道流冰的危險性，他們表示，「流冰的風景真的很漂亮，雖然我們在拍照時有特別注意腳下，但是不知道原來在流冰上行走是這麼危險的事。」

網走市2020年2月才發生一起大學生踩在流冰上拍照結果被海流沖走的事故。當時大學生踩的流冰塊被水流沖到其他海域，所幸因為風向改變，流冰最終卡在消波塊上，才成功自行脫困返回陸地。

網走海上保安廳提醒，如果流冰被沖走或是踩破流冰落水需要救助，基本上都需要直升機協助，但是就算是從最近的釧路航空基地出發，也需要1至2個小時才能抵達現場。網走海保廳次長梅本哲也表示，「如果是這個季節的海水溫度，只要落水超過15分鐘就能致命。」

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