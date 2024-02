結婚47年恩愛夫離世　女持續6年情人節收到「亡夫送的鮮花卡片」

▲老婦人每年都會收到亡夫送的花。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國加州女子黛安娜(Diana Maver)16歲與丈夫約翰(John Maver)相識相戀,結婚後生下3名孩子,共同生活長達47年,直到丈夫於2017年去世,然而丈夫去世後,在對方細心的安排下,每年情人節還是會收到對方送的鮮花與賀卡,已經持續6年多。

77歲女子黛安娜,與丈夫約翰結婚長達47年,直到對方於2017年10月去世,原以為他們的愛情故事會就此畫下句點,沒想到約翰生前特別安排好,讓黛安娜每年的情人節還是會收到他所送的花。

Though Diana Maver’s husband passed away in 2017, she still receives a testament of love from him every Valentine’s Day: a bouquet of red roses and white lilies, and a touching card. @DavidMuir shares the heartwarming love story. https://t.co/G8E672NsaY pic.twitter.com/eTrYnTmvL0