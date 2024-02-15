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基督城進入緊急狀態！紐西蘭南島野火蔓延　燒毀630公頃土地

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭南島海港山（Port Hills）14日發生野火，第一大城基督城及周邊地區宣布進入地方緊急狀態。受到乾燥天氣及強風影響，加上圍觀拍照的民眾阻撓消防設備進入，火勢進入第二天仍未獲控制，至今燒毀630公頃土地，當局已多次疏散附近居民。

綜合《紐西蘭先驅報》等當地媒體，基督城市長莫格（Phil Mauger）及塞爾溫區（Selwyn District）首長布勞頓（Sam Broughton）14日傍晚6時13分宣布，因海港山大火無法控制，基督城及周邊地區進入地方緊急狀態，包括班克斯半島及塞爾溫區。

莫格說明，進入緊急狀態有助協調相關機構應對，並向最需要的地區提供援助，負責人可視需求疏散或限制人員進出受影響的地區。

▲▼ 紐西蘭海港山（Port Hills）野火，基督城進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 海港山野火尚未撲滅，基督城進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

這起野火約於14日下午2點半自海港山沃斯利（Worsley）開始，並蔓延至塞爾溫區，由於炎熱、乾燥且多風的天氣料將持續，當地已經多次進行疏散，也在附近圖書館及社區中心設立避難所。

紐西蘭衛生局（Te Whatu Ora）針對火災引起的濃煙發布公衛警告，「周圍空氣瀰漫濃煙，有心臟病、肺部疾病及孕婦、幼兒、老年人等對煙霧敏感者，可能出現咳嗽、呼吸急促或眼睛、鼻子和喉嚨發炎等症狀」，呼籲民眾關閉門窗，減少戶外活動。

截至15日上午，火勢集中在高峰路（Summit Road）附近，已有80棟房屋居民被疏散。消防當局派出23輛消防車、13架直升機及2架定翼機，從地面與空中進行滅火。

消防部門的莫斯比（Brad Mosby）說明，大火已經燒毀630公頃土地，目前沒有任何財產損失，夜間未發生重大火災。但警官塔布（Ash Tabb）指出，「想拍照上傳社群網站」的圍觀群眾影響道路通行，阻擋設備進入，妨礙滅火工作。

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