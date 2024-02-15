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印尼大選勝出　普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

▲▼印尼總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）。（圖／路透）

▲普拉伯沃與副手、總統佐科威長子吉伯朗獲得近6成得票率，預計在首輪投票中獲勝，當選下任正副總統。（圖／路透）

文／中央社記者李宗憲雅加達15日專電

印尼總統候選人、國防部長普拉伯沃曾涉及1998年排華暴動及參與鎮壓1990年代東帝汶獨立運動，是極具人權爭議的政治人物。他幾乎確定成為下任總統，引發印尼民主是否會因此倒退的討論。

根據印尼各民調機構的快速計票統計，普拉伯沃（Prabowo Subianto）與副手、總統佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）在昨天的大選中獲得近6成的得票率，預計在首輪投票中獲勝，當選下任正副總統。

72歲的普拉伯沃是軍人出身，曾是商人，現任國防部長。他在2014年和2019年曾競選總統，均敗給對手、現任總統佐科威（Joko Widodo）。

2019年大選後，普拉伯沃受佐科威延攬進入內閣，如今與昔日競爭對手的兒子搭檔，等了逾10年，終於邁向總統大位。

▲▼印尼總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）。（圖／路透）

▲72歲的普拉伯沃是軍人出身，曾是商人。（圖／路透）

強人形象強烈的普拉伯沃曾是印尼獨裁者、前總統蘇哈托（Suharto）的女婿，蘇哈托垮台後才與妻子西蒂（Siti Hediati Hariyadi）離婚。不過，蘇哈托的女兒西蒂昨晚也出席普拉伯沃的慶祝晚會，在普拉伯沃競選期間，西蒂作為同黨人士也出席造勢。

蘇哈托獨裁統治期間，普拉伯沃曾任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令，掌握軍權，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動，及涉嫌綁架及拷打1998年追求民主化的反蘇哈托人士，留下人權污點。

普拉伯沃在蘇哈托下台後，因人權爭議而遭革除軍職，並遠赴約旦經商。美國自2000年起將普拉伯沃列入禁止訪問美國的黑名單，20年後才解禁。

普拉伯沃的爭議還包括，他曾於2014年支持一項廢除地區領導者直接選舉的法案，他當時說，國家需要的是一個威權領袖。

▲▼印尼總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）。（圖／路透）

▲普拉伯沃曾涉及1998年排華暴動及參與鎮壓1990年代東帝汶獨立運動，是極具人權爭議的政治人物。（圖／路透）

1996年因「七二七暴動事件」（Kudatuli）入獄的印尼民運人士哈里安托（Petrus Hari Hariyanto）曾說，他對普拉伯沃仍能擔任國防部長並參選總統感到遺憾、難過，並稱這種情況顯示「印尼對侵犯人權的人仍相當寬容」。

他說：「若（侵犯人權）問題不被解決，我們擔心這個國家將不斷重蹈覆轍，因為從歷史看來，侵犯人權事件重複或周期性的發生並不只有一次，而是一直重複，因為這個國家從未解決這些問題。」

佐科威任內通過極具爭議的「刑法修正案」（KUHP），削弱肅貪委員會的權力，引發民主倒退的疑慮。

競選期間，佐科威為普拉伯沃與吉伯朗拉抬聲勢，遭外界質疑是藉由讓兒子當選副總統、延續自身勢力，甚至企圖建立政治王朝。這引發民主人士抗議，大選前一週，有數十所大學爆發示威。

吉伯朗以副手身分角逐大選的過程，也引起極大爭議。印尼憲法法院去年做出裁決，允許吉伯朗得以不受年齡限制參選，等同為吉伯朗掃除參選障礙。負責此爭議裁決的時任首席大法官是佐科威的妹婿，被認為存在利益衝突。

澳洲國立大學副教授米次納（Marcus Mietzner）向「經濟學人」（The Economist）表示，對印尼可能陷入全面獨裁統治的擔憂有些言過其實，他說：「印尼的民主制度現在已經夠脆弱了，普拉伯沃不需要徹底推翻它。畢竟今天他贏了。」

「經濟學人」表示，佐科威任內印尼經濟快速成長，卻也削弱民主制度；普拉伯沃至少會延續這兩者中的一個。

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