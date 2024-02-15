忘帶鑰匙破窗「被當小偷」　女遭警察連開多槍重傷！恐怖畫面曝

▲ 警官隔著玻璃連續開槍。（圖／翻攝自YouTube／HCSOTexas）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州休士頓發生一起離譜烏龍，一名女子因沒帶鑰匙，打破窗戶後爬牆進入公寓，卻被鄰居誤認是竊賊而報警，遭員警連開5槍導致重傷。警方近日公布隨身密錄器畫面，引發關注。

綜合美媒報導，女子龐西（Eboni Pouncy）和友人貝瑞（Laronda Berry）本月3日半夜回到貝瑞的公寓，卻發現忘記帶鑰匙，便砸破一扇窗戶後爬牆進入。據哈里斯郡警長辦公室，2名警官凌晨約2時10分接獲鄰居報案，稱公寓有人闖入，趕抵現場發現紗窗被拆除，窗戶玻璃碎裂。

警方10日公布密錄器畫面顯示，可見2名警官爬上樓梯後敲門，後退幾步後看見有人靠近門邊，便隔著玻璃窗接連開槍，2人都重新裝上彈匣連續開火，巨響不斷。

龐西委任律師克倫普（Ben Crump）聲明指出，警察敲門後，在屋內的龐西和貝瑞嚇了一跳，以為有人闖入，龐西為了自衛，拿起合法擁有的槍枝走到門前，未料身中5槍。且密錄器畫面證明，警察是先開槍才向當事人問話。

貝瑞此前在記者會上指控，「那天唯一的犯罪行為是警察做的」，她們剛進屋20分鐘就聽到警察敲門發出的巨大砰砰聲，發現龐西中槍打算報警，才意識到對她開槍的就是警察，「想像一下，你打給警察，卻發現是警察在傷害你。」

涉案的2名女警是哈里斯郡警長副手，案發後已被停職，警長辦公室及地方檢察官辦公室正深入調查，目前未提出任何刑事指控。