男穿布偶裝「送情人節巧克力」　她嬌羞下秒被上銬！原來是女毒蟲

▲秘魯警方在情人節穿布偶裝告白，成功誘捕女毒蟲。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

秘魯一名男子身穿熊熊布偶裝，拿著心形氣球與巧克力，在路邊單膝下跪「示愛」，一等到女住戶下樓，竟立即脫下頭套，將對方壓制上銬。原來，這是秘魯國家警察（PNP）的特別逮捕行動，趁著情人節的幸福氣氛執行任務，竟然真的成功誘捕女毒販。

Al estilo de San Valentín, el Escuadrón Verde de la Policía Nacional capturó a micro comercializadoras de droga, utilizando un detalle con un oso de peluche, en el distrito de San Martín de Porres.



: Silvia Gonzalez#ElInformativoxNacional pic.twitter.com/BucsMt4MwA — Radio Nacional (@RadioNacionalFM) February 14, 2024

每日郵報、阿茲特克電視台報導，該行動發生於首都利馬（Lima），女嫌放下戒心、出門接受告白禮物，卻被當場逮捕，支援警力也在其床墊與排水溝搜出大量毒品。她與另一名女嫌遭「熊熊」押解的畫面，在社群媒體瘋傳。

秘魯當局表示，他們這次採用情報蒐集、攔截行動、與國際夥伴合作等方式，剷除並打擊重大毒品來源。目前尚不清楚，他們是否已經掌握情報，確認女嫌正在期待情人節驚喜，或者只是突發奇想、使用告白招數逮人。

Policía disfrazado de oso de peluche en pleno San Valentín capturó a presuntas traficantes de drogas en Perúhttps://t.co/7Ke1rZ0aJ7 — NTN24 (@NTN24) February 15, 2024

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室 （NODC）數據，秘魯是世上最大的古柯鹼生產國之一，形塑出每年市值數十億美元的全球毒品市場。該國執法部門奮力緝毒，去年3月在最大港口卡亞俄（El Callao）查獲2.3噸假裝成磁磚、要被運至土耳其的古柯鹼，但此類成功很少發生，幾乎沒有影響到該國的毒品產業。