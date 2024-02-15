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美政府通知國會「俄新型太空核武」進展！　恐威脅衛星網路

▲▼俄羅斯演練大規模報復性核打擊。（圖／路透）

▲俄羅斯去年宣布撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准，並且聲稱完成「大規模報復性核攻擊」演練。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》引述前任與現任美國匿名官員說法報導，政府已向國會及歐洲盟友通知「俄羅斯新型太空核武」的最新進展，此情報是關於俄羅斯試圖發展太空反衛星（space-based antisatellite）核武，以威脅美國廣泛的衛星網路，但它現在還未部署至軌道上。

一名前任官員指出，此類反衛星武器一旦部署，可能摧毀平民通訊、太空監測及美國與盟友的軍事指揮及控制能力，美國目前沒有能力對抗此類武器並且保衛自己的衛星。另據ABC，前任與現任官員都表示，反衛星的發射似乎「並非迫在眉睫」，但阻止其部署的時間也很有限。

美國聯邦眾議院情報委員會14日宣布，主席特納（Mike Turner）已經把關於「嚴重國安威脅」的資訊提供給所有國會議員審查，並且呼籲總統解密「與該威脅相關的所有資訊」。

白宮回應，這項威脅並非迫在眉睫，但國會議員將在本周聽取相關簡報。美國國安官員與高級議員原定15日舉行會議，因此白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）坦言對於特納提前公開發言感到有些驚訝，但拒絕詳細說明威脅性質。

儘管特納與白宮對於細節含糊其辭，2名消息人士與1名美國官員向CNN透露，該威脅與俄羅斯有關。其中一人證實，這是一項「我們最近才意識到」、非常令人擔憂又破壞穩定的「俄羅斯能力」。

目前尚不清楚，《紐約時報》揭露的俄羅斯情報，與特納暗示的威脅，是否指涉同一件事情。但是，美國長期擔憂俄羅斯的軍事能力，以及莫斯科在歐洲及世界各地破壞穩定的影響力。與此同時，烏俄戰爭持續延燒，華府向基輔提供額外援助的前景也陷入不穩定。

美眾院情報委員會示警「重大國安威脅」　呼籲拜登解密

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