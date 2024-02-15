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相差56歲嬤孫戀！24歲運匠「1暖舉」　80歲富婆愛上他狂追求

凱瑟琳高調和小56歲的喬治交往。（圖／翻攝畫面）

▲80歲的凱瑟琳高調和小56歲的喬治交往。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

是真愛還是當局者迷？坦尚尼亞80歲單身富婆凱瑟琳（Catherine），搭計程車返家時不慎把1袋現金遺留在車上，未料24歲司機喬治（George）隔天專程到府還錢還1毛不少，2人也因此結緣並發展成情侶關係。但外界對這段戀情卻有兩極看法。

據《鏡報》報導，凱瑟琳當時在沙蘭港（Dar Es Salaam）坐上喬治的計程自行車，並在下車時不小心把裝有600萬坦尚尼亞先令（約新台幣7.4萬）的包包遺留在座位上。沒想到，喬治不只拾金不昧，更在隔天專程到凱瑟琳家還錢。

最令凱瑟琳感動的是，喬治當天雖然因為她出發去為期3個月的旅行而撲空，但對方還是在她回國後立刻還錢，「這就是他贏得我芳心的方式，我需要被愛。當時我甚至沒注意到包包不見」。

喬治則坦承，自己花了一段時間才答應凱瑟琳的追求，對方分別35歲到43歲的5個子女也對他的新身分感到驚訝。喬治的妹妹瑪莉（Mary）則透露，雖然家人們對此仍心有疑慮，但已接受這段「混淆愛情和瘋狂」的感情。

這對年齡差高達56歲的嬤孫戀放閃照曝光後，毫不意外引發網友「為了錢」的猜測和批評，對此，喬治回應：「我不在乎。」凱瑟琳更指：「人們總是試圖毀掉美好的事物，沒有喬治，我的生活將毫無意義。」

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