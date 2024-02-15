美眾院情報委員會示警「重大國安威脅」　呼籲拜登解密

▲美國聯邦眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner）（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦眾議院情報委員會14日宣布，主席特納（Mike Turner）已經把關於「嚴重國安威脅」的資訊提供給所有國會議員審查，並且呼籲總統解密所有相關資訊。儘管他與白宮對於細節含糊其辭，2名消息人士與1名美國官員已向CNN透露，該威脅與俄羅斯有關。

特納14日稍早致信國會議員表示，「一個破壞穩定的外國軍事能力」是「當務之急」，並且要求總統拜登解密「與該威脅相關的所有資訊」，以利國會、政府及盟友公開討論回應此威脅的必要行動。

CNN引述的其中一名消息人士證實，這是一項「我們最近才意識到」、非常令人擔憂又破壞穩定的「俄羅斯能力」。

美國長期擔憂俄羅斯的軍事能力，以及莫斯科在歐洲及世界各地破壞穩定的影響力。與此同時，烏俄戰爭持續延燒，華府向基輔提供額外援助的前景也陷入不穩定。

白宮表示，該威脅並非迫在眉睫，但國會議員將在本周聽取相關簡報。美國國安官員與高級議員原定15日舉行會議，因此白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日坦言對於特納提前公開發言感到有些驚訝，但拒絕詳細說明此威脅的性質。

另一方面，其他國會領袖試圖緩解公眾恐慌。美眾院議長強生（Mike Johnson）14日下午表示，「我們只是想要確保每個人都掌握情況。我們正在解決這個問題，沒有必要驚慌。」眾議院情報委員會民主黨籍成員希姆斯（Jim Himes）也說，這些情報不會是「造成恐慌的原因」，「關於這個問題是否能夠進一步解密，這是值得討論的問題，但不是能夠公開討論的問題。」

參議院情報委員會也表示，他們從一開始就持續「嚴格追蹤」這個議題。主席華納（Mark Warner）與副主席魯比歐（Marco Rubio）聲明，「與此同時，我們必須謹慎看待潛在的消息批露來源及方式，這可能是為美國保留一系列舉措選項的關鍵。」