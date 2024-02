堪薩斯城槍擊2死20多傷「球迷驚逃畫面曝光」　她悚憶：以為會死

▲堪薩斯城酋長隊球迷14日慶祝奪下NFL超級盃冠軍,未料發生槍擊,3名嫌疑人被逮。(圖/翻攝X@FFB_Fanatics,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國堪薩斯城(Kansas City)球迷14日遊行慶祝奪下國家美式足球聯盟(NFL)「超級盃」冠軍,未料發生街頭槍擊事件,造成至少2死20多傷,目前已有3名嫌疑人被逮。24歲目擊者安德蕾斯(Madison Anderes)坦言,她當下以為自己會命喪現場,而現場球迷驚慌奔逃的畫面也在社群媒體上瘋傳。

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d