堪薩斯城槍擊2死20多傷「球迷驚逃畫面曝光」　她悚憶：以為會死

▲堪薩斯城酋長隊球迷14日慶祝奪下NFL超級盃冠軍，未料發生槍擊，3名嫌疑人被逮。（圖／翻攝X@FFB_Fanatics，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國堪薩斯城（Kansas City）球迷14日遊行慶祝奪下國家美式足球聯盟（NFL）「超級盃」冠軍，未料發生街頭槍擊事件，造成至少2死20多傷，目前已有3名嫌疑人被逮。24歲目擊者安德蕾斯（Madison Anderes）坦言，她當下以為自己會命喪現場，而現場球迷驚慌奔逃的畫面也在社群媒體上瘋傳。

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

安德蕾斯向CNN表示，她與母親及弟弟參加球隊勝利大遊行，「一開始我們以為那是一連串的煙火」，不久後前方一名男子卻突然轉身大喊「他有槍！他有槍！」緊接著爆出第二輪顯然更大聲的槍響，全場瞬間陷入混亂。

安德蕾斯回憶，大家開始逃命時，自己一度被撞倒在地，「我覺得我要死了，我覺得自己是個活靶，我就要被槍殺了。」幸好，她不久後就站起身，與家人及另外10人躲進店面避難，而執法部門也在此時抵達現場。

根據法新社等最新消息，現場至少22人中彈，其中包括9名年紀6到15歲的孩童。除了一開始報導的首名死者之外，另一名女性也在手術過程中不治。

BREAKING: Death toll from Kansas City Super Bowl parade mass shooting rises to two — The Spectator Index (@spectatorindex) February 14, 2024

堪薩斯城警察局長葛蕾福斯（Stacey Graves）表示，其中一名死者為堪薩斯城消防局局長葛倫迪森（Ross Grundyson）。網路流傳的一段畫面顯示「一些球迷正與某人扭打在一起」，目前仍在調查被拘留的3人是否出現在影片中。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，本案已經是美國今年第48起大規模槍擊案（mass shooting）。

總統拜登已經聽取槍擊案簡報，白宮也與密蘇里州及當地領導人保持聯繫，聯邦執法部門正在現場協助當地執法單位。

堪薩斯城市長盧卡斯（Quinton Lucas）對於槍擊案表示不安與心碎，並且讚揚執法部門恪守職責、直接奔向危險現場。堪薩斯城酋長隊也譴責毫無意義的暴力行為，並對急救人員表示感謝，同時證實所有球員、工作人員和他們的家人都很安全，「我們的心與受害者、他們的家人和整個堪​​薩斯城同在。」