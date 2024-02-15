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反擊川普狂言　北約秘書長曝：今年國防支出將有18成員國達標

▲▼ 北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，預計今年將有18個北約成員國的國防支出占比達到標準。（圖／路透）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格14日表示，預計今年將有18個成員國的國防支出占比達到標準。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）14日公布成員國增加國防支出的細節，以反駁川普日前「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國一說。

可能再度入主白宮的川普10日在南卡羅來納州活動中稱，他若再度當選，將不會出手捍衛國防支出未達標的北約成員，這是他迄今為止對這個軍事組織發出的最極端批評。

川普這番言論遭到外界撻伐，包括現任總統拜登和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。

史托騰柏格在北約國防部長會議開始前公布最新的預估數據：自去年以來，國防支出達到國內生產毛額（GDP）2%目標的北約成員國幾乎已經倍增。

北約官員告訴法新社，北約31個成員國中有18國預計今年將達標，比2023年達標的11國更多。

北約在2014年訂下目標，要求其成員國的國防支出在GDP占比達到2%，以因應當時俄國出兵占領烏克蘭領土克里米亞半島（Crimea）一事。

俄國在2022年全面入侵烏克蘭，為歐洲國家敲響一記警鐘，北約為此將國防支出占比達到2%設為最低門檻。

包含德國在內的北約重要成員國皆已提高國防支出，今年有望達標。但在北約國防支出總額中，美國仍占很大的一部分。

北約盟國的1名官員告訴金融時報（FT）：「今年預計約有2/3北約成員國的國防支出占比將達到（GDP的）2%。」

在2016年，只有5個北約國家達成此目標。如今，波蘭的國防支出占GDP達3.9%，高於美國的3.5%；西班牙等部分北約成員國則尚未達標，國防支出約占GDP的1%。

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