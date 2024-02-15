　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「印尼大選」普拉伯沃宣布勝選　競辦：將持續維持對台灣友好

▲▼印尼準總統普拉伯沃競選團隊副主席、發言人艾迪（Eddy Soeparno，圖中央）。（圖／翻攝自Eddy Soeparno臉書）

▲印尼準總統普拉伯沃競選團隊副主席、發言人艾迪（圖中央）表示，印尼對台灣的友好關係將會持續下去。（圖／翻攝自Eddy Soeparno臉書）

文／中央社

印尼14日舉行總統大選，快速計票結果顯示普拉伯沃贏得過半選票，他14日晚間宣布在第一輪總統選舉中獲勝。普拉伯沃競選團隊發言人艾迪向中央社表示，印尼對台灣的友好關係將會持續下去。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）晚間說：「民調機構的快速計票結果顯示，我與吉伯朗在首輪投票中獲勝，其中也包括我們競爭對手的民調機構。」

不過，他也強調，真正結果必須等到官方公佈的數據。他說，「這場勝利是全體印尼人的勝利」。

普拉伯沃競選團隊副主席暨發言人艾迪（Eddy Soeparno）日前接受中央社專訪表示，普拉伯沃若當選，印尼對台灣的政策將會與過去一樣，因為一直都是保持著友好關係。

艾迪說：「雖然我們沒有外交關係，但台灣和印尼互設經濟辦事處，且在投資、經濟、教育和旅遊領域等，雙方的關係很好。」

艾迪也提及，台灣在雅加達和泗水都設有駐印尼代表處及辦事處，雙方已建立友好關係，而這種關係，當然是建立在相互尊重的基礎上。

他表示，在台灣約有1萬7000名印尼學生，另外粗估約有20萬名台灣遊客來到印尼，而印尼遊客到台灣的數字也不相上下，約落在19萬左右，「因此，我們看到兩國間的經貿往來相當頻繁」。

針對吸引台灣投資方面，艾迪表示，「對投資抱持開放態度，並歡迎來自不同國家的投資，尤其是與印尼有貿易關係的國家」。

艾迪說：「我們看到台灣（對印尼）的投資數目已相當大，主要是鞋業，另外還有紡織業，接著還有高科技的技術。」

他期待未來有來自台灣的技術能傳至印尼，這是印尼對所有國家開放，其中「當然包括台灣」。

普拉伯沃今年是第3次角逐總統大位，其副手是現任總統佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。據印尼各民調機構的快速計票統計，他們獲得60%的得票率，幾乎確定在首輪投票中獲勝，直接當選新總統。不過，其他兩名候選人尚未承認敗選，表示將等待官方的計票結果出爐。

普拉伯沃14日晚間在雅加達國家體育場GBK舉行大型慶祝活動，吸引上千名支持者參加。普拉伯沃雖未宣布勝選，但他一一點名競選團隊的幹部表示感謝。支持者則大喊稱呼他為「印尼總統」，氣氛非常高昂。

ET快訊
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反擊川普狂言　北約秘書長曝：今年國防支出將有18成員國達標

「印尼大選」普拉伯沃宣布勝選　競辦：將持續維持對台灣友好

他「雙腿變藍」以為嚴重血栓！　醫生看一眼曝真相超尷尬

俄羅斯拒付北極會議年費　直到成員國「恢復真正工作」才會繳錢

快訊／南韓與古巴正式「建交」

索羅門群島4月大選　「與中國關係」成執政、在野黨關鍵議題

年後開工超痛苦？南韓43%上班族認「不快樂」　平均呈現輕度憂鬱

日幼稚園女師「兼差酒店妹3年」被抓包慘了！　停職處分她果斷離職

最悲傷畢業典禮！男童上台前收「爸病逝」噩耗　忍淚領完證書奔喪

日本雙屍命案！夫妻流血陳屍神奈川公寓　15歲高中生認弒父被捕

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

警直白制止武嶺亭違規遊客　「去那邊拍沒有比較漂亮」

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

26歲男為逼車超車失控　S型飄移後自撞路樹起火

反擊川普狂言　北約秘書長曝：今年國防支出將有18成員國達標

「印尼大選」普拉伯沃宣布勝選　競辦：將持續維持對台灣友好

他「雙腿變藍」以為嚴重血栓！　醫生看一眼曝真相超尷尬

俄羅斯拒付北極會議年費　直到成員國「恢復真正工作」才會繳錢

快訊／南韓與古巴正式「建交」

索羅門群島4月大選　「與中國關係」成執政、在野黨關鍵議題

年後開工超痛苦？南韓43%上班族認「不快樂」　平均呈現輕度憂鬱

日幼稚園女師「兼差酒店妹3年」被抓包慘了！　停職處分她果斷離職

最悲傷畢業典禮！男童上台前收「爸病逝」噩耗　忍淚領完證書奔喪

日本雙屍命案！夫妻流血陳屍神奈川公寓　15歲高中生認弒父被捕

清大碩士面試8連敗！主管點醒「改掉1雷點」秒錄取　網：遇到貴人

妹子過年夜驚醒聽見「媽媽的哭聲」！仔細一聽尷尬爆

女大生睫毛「藏數百隻蟎蟲」差點失明　這2類人最容易被感染

過年狂嗑大餐！「吃飽秒睡」胃食道逆流恐找上門　7症狀一次看

于北辰自爆被靈界纏身　曾睡棺材隔壁「被五肢不全好兄弟討遺物」

反擊川普狂言　北約秘書長曝：今年國防支出將有18成員國達標

晚安小雞自導自演被捕　柬埔寨警方15日開記者會說明

不只晚安小雞被捕！好友阿鬧疑是共犯「跪地被上銬」　狼狽畫面曝

「印尼大選」普拉伯沃宣布勝選　競辦：將持續維持對台灣友好

韓網熱門／安宰賢想參加《我獨自生活》！提「離婚地獄梗」自嘲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

日幼稚園女師兼差酒店妹　停職處分她果斷離職

男童收「爸病逝」噩耗　忍淚領完畢業證書奔喪

南韓與古巴宣布建交

他「雙腿變藍」以為嚴重血栓　醫曝真相

日夫妻流血陳屍公寓　15歲兒認弒父被捕

普拉伯沃競辦：印尼將維持對台友好

俄羅斯宣布　暫停繳納北極會議年費

北約：今年國防支出將有18成員國達標

索羅門群島4月大選　索中關係成關鍵

南韓43%上班族認「不快樂」平均輕度憂鬱

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

飯店女屍！疑跨海賣淫遭恩客虐死

更多熱門

相關新聞

印尼大選完成投票　結果估今晚出爐

印尼大選完成投票　結果估今晚出爐

印尼大選今天（14日）登場，選民在當地時間下午1時（台灣時間下午2時）前完成投票，目前已開始快速計票作業，預計今晚可得到初步結果。呼聲最高的總統候選人普拉伯沃力拚首輪投票過半、直接當選。

全球規模最大的選舉　印尼大選登場

全球規模最大的選舉　印尼大選登場

印尼總統大選關鍵問題一次看懂

印尼總統大選關鍵問題一次看懂

印尼總統競選倒數　候選人止戰

印尼總統競選倒數　候選人止戰

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

關鍵字：

印尼印尼總統大選

讀者迴響

熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

「狼人殺女神」梁以辰突PO抱抱閃照！　爆新戀情

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

大元美國約會被拍！　登NBA大螢幕「鼓鼓連親2次放閃」

晚安小雞造假證據疑被抓包　車上藏迷彩軍服

即／初五大樂透1.64億一注獨得

越女來台賣淫被逮鬆口氣：太冷想回家

要開工了！　5星座事業運飛上天

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

剩2個連假「今年國旅會很慘？」全場炸鍋

4星座男　越疼老婆越有錢

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面