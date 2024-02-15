澳洲140年屋齡豪宅要價4.12億！　掀墨爾本高端宅熱潮

▲墨爾本查爾頓豪宅擁有140年屋齡。（圖／翻攝RN.au）



記者張靖榕／綜合外電報導

一棟經過精心修復的1882年建造的霍桑東區豪宅，即將成為該郊區首棟售價超過2000萬澳幣（約新台幣4.12億元）的住宅，預示著今年墨爾本市場高端住宅的熱潮。

這棟名為查爾頓（Charlton）的豪宅，擁有14公尺長的游泳池、網球場，以及由著名景觀設計師班蓋（Paul Bangay）打造的花園，其要價範圍為2000萬至2200萬澳元（約新台幣4.5億元）。目前霍桑東區的價格紀錄是由2022年以1950萬澳元（約新台幣4億元）售出的16 Harcourt St所創下。

澳洲稀土有限公司（Australian Rare Earths Limited）的董事長巴克爾（Angus Barker）正將查爾頓置於市場上銷售。該公司是一家在澳交所上市的勘探和礦業服務公司，專注於從位於維多利亞州與南澳州交界處的礦區中提取電動車、風力渦輪機驅動及家用電器所需的金屬。

自1月1日以來，其他上市的高端物件包括位於圖拉克的14 Linlithgow Rd四臥室住宅，其價格標籤為2100萬至2300萬澳元（約新台幣4.7億元），以及位於坎特伯雷的115 Mont Albert Rd五臥室住宅，其價格指導為1400萬至1500萬澳元（約新台幣3億元）。

查爾頓的房地產經紀人，Kay & Burton的威爾金森（Sam Wilkinson），也在銷售坎特伯雷的住宅。威爾金森先生拒絕對查爾頓的業主發表評論，但公共記錄顯示，位於35 Harcourt St的五臥室住宅屬於巴克爾先生。

該3422平方公尺的建築由著名建築師貝斯維克（John Beswicke）設計，擁有鉛玻璃窗、圖書館、氣候控制酒窖、兒童活動區和媒體室。威爾金森先生表示，查爾頓的業主已經修復並翻新了這座住宅，工程於2010年由著名室內設計師雷特爾（Stuart Rattle）、建築師斯托爾（Craig Stoll）和陳（Lovell Chen）完成。

「它擁有令人印象深刻的外觀，真的是一個搶眼的住宅，」威爾金森先生說。

這棟房子是博羅達拉議會遺產區的一部分，包括1 Harcourt St，它在去年被列出，要價範圍也為2000萬至2200萬澳元，是霍桑東價格紀錄的另一個競爭者。

頂級買家代理莫雷爾（David Morrell）表示，莫寧頓半島（Mornington Peninsula）的夏季購房季節通常能預示墨爾本藍籌地區稍後一年的市場走勢。然而，由於州政府最近對度假屋和投資物業實施的土地稅變化，莫寧頓半島在12月和1月經歷了市場「混亂」，導致大宗交易的缺乏。

莫雷爾先生說：「我們將不得不觀察這一趨勢如何在靠近墨爾本灣的地區發展。」

霍桑東區的查爾頓豪宅及其他高端房產的上市，正預示著今年墨爾本市場高端住宅的熱潮。這些豪宅不僅具有歷史價值和獨特設計，還配備了各種豪華設施，反映出市場對高端住宅的持續需求；同時，由於政府政策的變化和市場動態，投資者和買家需對房地產市場保持關注，以應對不確定因素。儘管如此，墨爾本高端住宅市場的活躍表明，對於具有獨特魅力和價值的物業，買家的興趣依然強烈，市場前景仍然看好。