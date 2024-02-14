南韓總統尹錫悅去年訪英前　行政官電郵慘遭北韓駭客入侵

▲南韓總統尹錫悅夫婦去年11月訪英前，行政官電郵帳號疑似遭北韓駭客攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年11月出訪英國、法國。然而在籌備過程中，卻爆出總統辦公室底下行政官的電子郵件，慘遭疑似北韓（朝鮮）的境外網軍駭入。對此，南韓總統辦公室坦承確實發生疏失。

根據《韓聯社》今（14）日報導，該名隸屬於南韓總統辦公室的行政官，在尹錫悅出訪英國與法國的籌備過程中，輪流使用總統辦公室的電郵帳號與私人的電郵帳號，然而其個人電郵帳號卻慘遭疑似北韓的境外勢力駭入。

對此，南韓總統辦公室向各大媒體發布聲明，坦承早在尹錫悅去年11月踏上英法出訪行程之前，就已經事前得知該名行政官的私人電郵帳號遭北韓駭入的情況，強調遭到北韓網軍駭入的並非總統辦公室的維安系統。

南韓總統辦公室指出，電郵帳號遭北韓等境外勢力駭入，是因為該名行政官員的個人疏失所致，違反了維安規定，目前已採取相關措施，提升其對於維安方面的警覺性。

南韓總統辦公室高層人士進一步透露，這一波駭客網路攻擊疑似來自北韓。部分韓媒更指出，北韓該次駭入的電郵帳號，內含尹錫悅前往英國進行國是訪問的相關行程、時間表等詳細資訊。