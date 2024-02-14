英國The Body Shop進入破產程序！　200家門市2500名員工恐失業

▲ The Body Shop英國業務面臨破產。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

知名護膚品牌The Body Shop（美體小舖）13日宣布，英國業務進入破產管理程序，200家門市面臨關門，逾2500名員工恐怕失業。

綜合《法新社》等外媒，The Body Shop管理層13日宣布破產消息，已委託FRP Advisory金融專家監督管理，試圖挽救部分業務。FRP聲明指出，「The Body Shop國際有限公司董事已任命FRP的賴特（Tony Wright）、羅利（Geoff Rowley）及梅西（Alastair Massey）為英國業務聯合管理人」。

此舉是為提供穩定、靈活及安全性，並尋求確保公司未來發展的最佳途徑，聯合管理人將在適當時機向債權人及員工通報最新進度。破產管理期間門市將繼續營業，但若無法迅速找到買家，很可能被迫關門。

The Body Shop目前在英國約200家門市共有2568名員工，約佔70多國3000家門市的7%，全球直營店約有1萬名員工，加盟店則有逾1.2萬名員工。

該公司於1976年由安妮塔羅迪克（Anita Roddick）創辦，成為英國商店街知名品牌，但自2006年出售給法國化妝品巨頭萊雅集團（L'Oreal）後多次易主。

管理層在13日的聲明中補充，「The Body Shop在前老闆的領導下面臨長期財務挑戰，與此同時，整個零售業的環境也很艱困。上個月迅速採取行動，包括關閉The Body Shop At Home並出售其在歐洲大部分地區及亞洲部分地區的業務後，專注於英國業務是The Body Shop重組的下個重要步驟。」