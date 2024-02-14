俄羅斯侵略烏克蘭「損失坦克3000輛」　英智庫報告：可以再戰3年

▲俄羅斯庫存大量老舊坦克，可以改裝上路。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯自從2022年2月24日全面入侵烏克蘭、開啟俄烏戰爭後，至今已即將滿2年，包括援助烏克蘭的北約等西方國家，皆面臨軍備庫存耗損的問題。英國軍事智庫警告，即便俄軍在侵略烏克蘭的戰事中損失了3000輛坦克，靠著過去留下來的老本，還是有數量足夠的坦克，預估還可以「再戰3年」。

根據《路透社》，總部位於英國倫敦的軍事智庫「國際戰略研究所」（IISS）於當地時間13日發表年度報告「軍事平衡」（Military Balance），內容指出即便俄軍在烏克蘭戰場上損失3000多輛坦克（去年估計損失1120輛），但其可用於作戰的坦克數量依舊是烏克蘭的兩倍左右。

參與研究的軍事能力高級研究專員博伊德（Henry Boyd）表示，俄羅斯在替換軍事裝備方面大致上達到了「平衡」，估計在過去的一年以內，俄軍又投入了1000至1500輛坦克，其中200輛是新建造的、而其餘絕大多數則是從舊車型翻新，「莫斯科一直能夠以質量換取數量，從庫存中取出數千輛坦克，有時甚至能達到每月調出90輛老舊坦克的速度。」

「軍事平衡」指出，目前俄羅斯現役主戰坦克數量為1750輛，其中包含擁有數十年歷史的T-55坦克、現代化的T-80和T-90坦克，同時還擁有4000輛庫存的舊坦克，「俄羅斯庫存數量意味著，俄軍『還能夠』承受3年左右的嚴重損耗，並從庫存補充坦克，即便在技術標準較低的情況下，也不考慮其生產新設備的能力。」

國際戰略研究所吉格里希（Bastian Giegerich）表示，「西方政府再度發現，他們必須決定是否向基輔提供足夠的武器進行決定性的打擊，而不單單是不輸給俄羅斯。」

國際戰略研究所認為，考量到俄軍坦克等軍事裝備的庫存數量，以及俄烏雙方的損失、壕溝戰消耗特點等，目前俄烏雙方的僵局恐怕還會持續下去。陸戰分析師巴里（Barry）表示，「雙方都無法在不造成重大傷亡的情況下發動大規模襲擊，在可以預見的未來，這種情況可能會持續下去。」