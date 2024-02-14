　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：普丁去年提議停火「被美國拒絕」　談判宣告破裂

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。（圖／路透）

▲ 普丁據報去年曾提議停火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭將滿2年之際，俄羅斯總統普丁傳出去年曾表態有意停火，透過中間人向美國提議，但美方以烏克蘭未參與討論為由拒絕，談判宣告破裂。

《路透社》14日獨家報導，3名了解談判情形的俄國消息人士披露，普丁曾提議在烏克蘭停火以凍結戰爭，經由中間人接觸後被美方拒絕，代表歐洲自二戰以來傷亡最慘的衝突將邁入第三年，也突顯全球前2大擁核國之間的分歧有多大。

俄國消息人士指出，普丁去年曾公開及私下透過中間人（包括莫斯科在中東的阿拉伯夥伴和其他國家）向華府釋出訊息，表示他準備好在烏克蘭停火，提議在目前的邊界上凍結衝突，雖不願割讓任何俄控烏克蘭領土，卻是克里姆林宮部分人士認為走向某種和平的最佳途徑。

了解去年底和今年初談判情形的俄國高級消息人士透露，「與美國人的接觸沒有任何結果」。另一名俄國知情人士表示，美方透過中間人告訴莫斯科，若烏克蘭沒有參與，他們不會討論任何可能的停火，因此這次接觸以失敗告終。

另一名了解談判情形的消息人士坦言，「與美國人的一切都破裂了」，稱美國不想對烏克蘭施壓。

上述美俄接觸及談判破裂情形此前從未見報，克宮及美國白宮、國務院、中央情報局對此皆拒絕置評。

▲▼拜登,澤倫斯基。（圖／CFP）

▲ 據報美方以烏克蘭未參與談判為由，拒絕普丁提議。（圖／CFP）

烏克蘭總統澤倫斯基曾表明，永遠不會接受俄羅斯控制烏克蘭領土，且將任何與俄方的接觸視為非法。一名不願具名的美國官員則強調，美國並未與俄方進行任何秘密討論，不會將烏克蘭蒙在鼓裡。

這名官員指出，俄國非政府人士之間似乎進行非官方對話，但美國並未參與其中。他稱普丁的提議與過去主張保留俄佔烏國領土的要求無異，且暗示莫斯科似乎對華府一再拒絕感到失望。

據3名俄國消息人士說法，中間人於去年底在土耳其會面。第4名外交消息人士表示，美俄曾在俄方推動之下，透過中間人進行非官方接觸，但似乎無疾而終。美國官員則稱，他對任何透過中間人進行的非官方接觸並不知情。

3名俄國消息人士透露，普丁的訊息被傳到華府，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、中情局局長伯恩斯（Bill Burns）及國務卿布林肯（Antony Blinken）曾為此會晤。

據稱俄方提議由蘇利文和普丁外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）討論後擬定下一步，但蘇利文1月在電話中告訴鄂夏柯夫，華府願意在其他層面上討論兩國關係，但不會在烏克蘭未參與的情況下談論停火。

俄國消息人士表達對美國的失望，稱美國似乎不相信普丁是真心的，「但他過去是，現在也是。他準備好討論停火，但他同樣也準備好繼續戰鬥，該打多久就打多久。」

ET快訊
快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」
甜美護專生初一失聯4天　找到人卻傻眼了
西門町捷運站旁開槍！　4人中彈
快訊／陸籍漁船越界！　拒檢翻覆2死
一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」餐廳放閃　2照片釣出孫女
晚安小雞「沒被毆打、搶劫」！　網刷一排：最好關到哭
台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前幕僚：川普當選將推北約變革　改成分級聯盟

索羅門群島大選4月登場　反對黨大咖表態：尋求與台復交

00後新職業！台灣學生在泰當「凶宅認證師」　睡1晚就知有沒有鬼

日茨城中高校吹奏樂部「小偷潛入」　竊走80萬日圓樂器

南韓總統尹錫悅去年訪英前　行政官電郵慘遭北韓駭客入侵

民主黨打贏紐約聯邦眾議員補選　削弱共和黨多數優勢

路透：普丁去年提議停火「被美國拒絕」　談判宣告破裂

日媒：日相岸田考慮3月訪韓會晤尹錫悅　南韓府方否認

搬到新城市買房便宜23萬元　美掀跨州市搬家潮

全球規模最大的選舉！印尼大選登場　總統佐科威長子以副手參選

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

前幕僚：川普當選將推北約變革　改成分級聯盟

索羅門群島大選4月登場　反對黨大咖表態：尋求與台復交

00後新職業！台灣學生在泰當「凶宅認證師」　睡1晚就知有沒有鬼

日茨城中高校吹奏樂部「小偷潛入」　竊走80萬日圓樂器

南韓總統尹錫悅去年訪英前　行政官電郵慘遭北韓駭客入侵

民主黨打贏紐約聯邦眾議員補選　削弱共和黨多數優勢

路透：普丁去年提議停火「被美國拒絕」　談判宣告破裂

日媒：日相岸田考慮3月訪韓會晤尹錫悅　南韓府方否認

搬到新城市買房便宜23萬元　美掀跨州市搬家潮

全球規模最大的選舉！印尼大選登場　總統佐科威長子以副手參選

陳傑憲連任隊長「要更有野性」　餅總點名郭俊麟扛大任

真的沒聽錯！　子瑜罕唱中文「Cover徐佳瑩神曲」甜嗓迷倒30萬粉

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

趙小蘭妹妹車禍離世　吳欣盈喊「閨蜜才約好下周參加寶寶抓周」

春節旅遊6天5夜「禁小孩帶3C產品」！阿翔老婆出招：習慣真的很恐怖

前幕僚：川普當選將推北約變革　改成分級聯盟

新年不再走春？「斷親」話題登微博熱搜　陸學者：時代變遷

年薪破400萬！科技女主管「收入是男友的5倍」　爸媽反對她爆苦惱

準備開車撞見貓情侶「甜蜜約會」　牠放閃被偷拍怒瞪：跨X小

過年大魚大肉胖不少？學Jennie、泫雅減肥迅速瘦下來

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

國際熱門新聞

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

新娘「和未婚夫舅」激戰被抓包　婚禮當場取消

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

美1月CPI年增率高於預期　美股收低道瓊重挫逾524點

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

飯店女屍！疑跨海賣淫遭恩客虐死

292台人遭丟包富國島　越南當局要查了

馬斯克相信普丁「絕不會打輸烏克蘭」

暴風雪獨攀　她7天後返家淪冰屍

3犬突衝出撕咬　慢跑男慘死樹林

晚安小雞稱闖柬埔寨遭毆　驚動西港省長下令尋人

國中美術作品狂賣　竟是老師無本爽賺

路透：普丁去年表態有意停火　被美國拒絕

更多熱門

相關新聞

搬到新城市買房便宜23萬元　美掀跨州市搬家潮

搬到新城市買房便宜23萬元　美掀跨州市搬家潮

根據房地產網站「Zillow」的最新報告，全國各大城市的居民日益遷往南部和中西部城市，那裡的住房成本和競爭壓力較小，建築業的發展也能跟上需求。歐爾夫（Orphe Divounguy）, 「Zillow」的高級經濟學家表示：「住房可負擔性一直很重要，你可以在全國各地看到這一點。」

俄軍侵烏「損失坦克3千輛」　英：可再戰3年

俄軍侵烏「損失坦克3千輛」　英：可再戰3年

飯店女屍！疑跨海賣淫遭恩客虐死

飯店女屍！疑跨海賣淫遭恩客虐死

金融時報：美眾院「對中鷹派」蓋拉格21日率團訪台

金融時報：美眾院「對中鷹派」蓋拉格21日率團訪台

中威脅加國不得巡弋台海　台駐加代表反駁

中威脅加國不得巡弋台海　台駐加代表反駁

關鍵字：

俄烏戰爭普丁北美要聞國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

快訊／網紅晚安小雞被逮！柬埔寨警控「散布不實訊息」

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

要開工了！　5星座事業運飛上天

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面