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英外相卡麥隆：擬與中國討論航行自由　適用台灣海峽

▲▼英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）6至7日訪問華府。（圖／路透）

▲ 卡麥隆擬籲請中國與英國同樣全力支持航行自由。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦13日專電

英國外交大臣卡麥隆今天在國會上議院應詢表示，他希望近日能與中方舉行會談，並擬籲請十分倚賴國際貿易活動的中國與英國同樣全力支持航行自由。卡麥隆說，航行自由的重要性適用任何地方，包括台灣海峽。

卡麥隆（David Cameron）是在回應上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton）質詢時，作以上表示。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）近日估計，一旦台海爆發戰爭，全球經濟將付出約10兆美元（約新台幣315兆元）代價，相當於全球國內生產毛額（GDP）的10%。艾爾頓詢問，除了發展「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），英國正採取哪些措施以嚇阻中共。

英國與美國聯手以武裝行動，反制在紅海一帶持續攻擊各國商船的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）。卡麥隆說，必須這麼做的原因之一是維護航行自由。在「青年運動」去年10月開始攻擊途經紅海一帶的船艦之前，全球約15%海運貿易行經紅海。

曾任首相的卡麥隆去年11月獲任命為外交大臣，12月曾與中國外長王毅通話。

數週前，有消息傳出，卡麥隆規劃訪問中國。英國「衛報」（The Guardian）今天援引兩名官方消息人士說法報導，英國外交部已初步安排卡麥隆在「慕尼黑安全會議」（MSC）期間與王毅會晤。

一旦會面成真，這將是卡麥隆接任外相以來，第一次與中國外長舉行實體會談。慕尼黑安全會議16至18日舉行。

卡麥隆今天另在國會表示，英中之間存在許多歧異，且中國對英國構成「劃時代挑戰」。儘管如此，他指出，在能夠推進討論的領域，英國應試著這麼做。

英國外交部今天宣布卡麥隆將在出席慕尼黑安全會議之前訪問波蘭和保加利亞，但未提及卡麥隆將與王毅會面。

「青年運動」高階政務官員布海帝（Mohammed al-Bukhaiti）今年1月接受俄羅斯媒體採訪時宣稱，俄羅斯與中國的船艦可安全通過紅海。（編輯：高照芬）

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