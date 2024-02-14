　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列擬進攻拉法！聯合國憂「釀屠殺」　南非請法院介入

▲▼以色列空襲加薩南部拉法。（圖／路透）

▲ 以軍空襲拉法，巴勒斯坦人傷亡慘重。（圖／路透）

文／中央社

聯合國今天警告以色列不要對有上百萬人避難的加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）發動地面入侵，擔憂攻勢恐會「釀成屠殺」。

南非今天也表示已請國際法院（ICJ）衡量以方的進攻計畫，是否需要進一步緊急措施來保護巴勒斯坦人權益。

路透社報導，以色列宣稱希望在拉法迫使巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）分子離開藏身處，並解救被哈瑪斯扣押在當地的以色列人質，同時正擬訂計畫讓受困的巴勒斯坦平民撤離。

聯合國人道事務負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）表示，「拉法軍事行動恐釀成加薩屠殺，也可能使得本已脆弱的人道主義行動垂危」，並說「我們缺乏安全保障、援助物資和人力來維持這項行動」。

他在聲明中說，「國際社會一直警告拉法任何地面入侵行動都會造成危險後果。以色列政府不能繼續無視這些呼聲。」

美國、埃及、以色列和卡達參與的加薩休戰談判在今天並未取得突破，與此同時，外界要求以色列不要按計畫攻擊拉法的呼聲高漲。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天告訴媒體，「我真心希望有關釋放人質和某種形式停止敵對行動的談判能夠成功，以避免針對拉法的全面進攻行動。」

他說，「這會有毀滅性的後果。」

國際法院上個月在南非提起的訴訟中命令以色列採取一切力所能及的措施，防止以色列軍隊對加薩巴勒斯坦人犯下種族滅絕行為。

以色列否認與哈瑪斯交戰有關的所有種族滅絕指控，要求法院徹底駁回此案，並說以色列尊重國際法且有權為自身辯護。

南非總統府發出聲明說，「南非政府昨天（2月12日）向法院提出聲請時表示，南非嚴重關切以色列宣布針對拉法發動空前軍事攻勢一事，以方早已致災並將造成進一步的大規模殺戮、傷害及破壞。」

聲明還說，「這將嚴重且無法彌補地違反『聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約』（Genocide Convention）以及國際法院1月26日的命令。」

設在荷蘭海牙的國際法院在社群平台X上發文中證實已收到南非提出的聲請，但未說明將如何以及何時做出決定。以色列外交部未立即回應置評要求。

在過去的案例中，國際法院有時會在當地情況改變時批准額外緊急措施。

法院尚未就南非提訴的重點做出裁決，即加薩是否發生種族滅絕。不過院方承認加薩巴勒斯坦人有權受到保護，免受種族滅絕行為侵害。（譯者：盧映孜／核稿：張曉雯）

ET快訊
屏東殺回苗栗「準備7小時抗戰」　他一上國道驚：根本笑死
第6代「大改款TOYOTA RAV4」有望今年見！換全新座艙
新透天1坪10萬「被嫌鳥地方」　他驚見生活機能！全場喊：先卡
獨／年代旅遊合約藏陷阱　早預謀丟包旅客
連假出門「塞上去再塞下來」！車主許願全速域ACC　內行卻搖頭
英國The Body Shop宣布破產！　200門市面臨關門
0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開
全台第二家LaLaport今年登場　在地：房價已提前慶祝
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日媒：日相岸田文雄考慮3月20日訪韓　會晤南韓總統尹錫悅

中國威脅加拿大軍艦不得巡弋台海　台駐加代表反駁

英國The Body Shop進入破產程序！　200家門市2500名員工恐失業

美防長奧斯汀出院將重返崗位　曾全身麻醉治療膀胱問題

日夫妻疑餵食「引擎防凍劑」家中毒殺4歲女兒　6年前姑姑也離奇亡

杜拜罕見下「冰雹」！沙國極端氣候引洪水　政府下令遠距辦公

英外相卡麥隆：擬與中國討論航行自由　適用台灣海峽

中國籍17歲少年陳屍日本湖畔！屍體「多處皮下出血」　疑遭重毆投湖

以色列擬進攻拉法！聯合國憂「釀屠殺」　南非請法院介入

日築地市場「中港台遊客」大排長龍　1串A5和牛要價1260台幣超搶手

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

日媒：日相岸田文雄考慮3月20日訪韓　會晤南韓總統尹錫悅

中國威脅加拿大軍艦不得巡弋台海　台駐加代表反駁

英國The Body Shop進入破產程序！　200家門市2500名員工恐失業

美防長奧斯汀出院將重返崗位　曾全身麻醉治療膀胱問題

日夫妻疑餵食「引擎防凍劑」家中毒殺4歲女兒　6年前姑姑也離奇亡

杜拜罕見下「冰雹」！沙國極端氣候引洪水　政府下令遠距辦公

英外相卡麥隆：擬與中國討論航行自由　適用台灣海峽

中國籍17歲少年陳屍日本湖畔！屍體「多處皮下出血」　疑遭重毆投湖

以色列擬進攻拉法！聯合國憂「釀屠殺」　南非請法院介入

日築地市場「中港台遊客」大排長龍　1串A5和牛要價1260台幣超搶手

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區　「雙黃」可望攻台北、新北市長

情緒管理超高的三大星座女！TOP 1遊戲人間不放心上　天塌下來都游刃有餘

詐騙橫行！藍委喊連署「棄保潛逃罪」　侯友宜讚：騙愈多關愈久

日媒：日相岸田文雄考慮3月20日訪韓　會晤南韓總統尹錫悅

疑合約不完備　觀光署：年代省略條文即違法！旅客可持單據申訴

八點檔女星洗完澡「發現桌上有紅包」！林萱瑜PO淚眼圖：謝謝韓葛格

屏東殺回苗栗「準備7小時抗戰」　他一上國道驚呆：根本笑死

攝護腺指數莫名飆高　核磁共振融合切片助精準抓腫瘤

北市首間社宅「育兒家庭加籤」　二房型大幅增加！蔣萬安宣布調整比例

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

猛男著背心露腹肌「泰性感」　網友：可以加入Jolin的舞群

國際熱門新聞

新娘「和未婚夫舅」激戰被抓包　婚禮當場取消

美1月CPI年增率高於預期　美股收低道瓊重挫逾524點

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

292台人遭丟包富國島　越南當局要查了

暴風雪獨攀　她7天後返家淪冰屍

3犬突衝出撕咬　慢跑男慘死樹林

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

晚安小雞稱闖柬埔寨遭毆　驚動西港省長下令尋人

馬斯克相信普丁「絕不會打輸烏克蘭」

國中美術作品狂賣　竟是老師無本爽賺

日高中生瘋當酒店妹！特種行業低齡化

講話腔調像南韓！金正恩「派美女教師」矯正

更多熱門

相關新聞

馬斯克相信普丁「絕不會打輸烏克蘭」

馬斯克相信普丁「絕不會打輸烏克蘭」

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）向共和黨參議員表示，俄羅斯總統普丁「絕對不可能」輸掉俄烏戰爭，且反對通過對包括烏克蘭及台灣的953億美元援外法案，因為他認為延長戰爭對烏克蘭無益。

俄以鋯石極音速飛彈攻烏　近2年首見

俄以鋯石極音速飛彈攻烏　近2年首見

拜登對納坦雅胡「愈來愈失望」

拜登對納坦雅胡「愈來愈失望」

以色列空襲拉法！哈瑪斯衛生部：至少100死

以色列空襲拉法！哈瑪斯衛生部：至少100死

以色列堅持攻拉法　拜登要求納坦雅胡先確保居民安全

以色列堅持攻拉法　拜登要求納坦雅胡先確保居民安全

關鍵字：

俄烏戰爭拉法國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

隱形富豪身價破2千億元　手上戴200元夜市錶

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

「鄭運鵬帥兒」德德開IG了！　高清圖集曝光

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

連假塞車心累　車主「許願ACC」內行卻搖頭

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

屋齡40年以上屋主注意！　未做「陽台補登」恐損達200萬

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面