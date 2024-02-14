飯店房務驚見女屍！疑「跨海賣淫」遭恩客虐死　熨斗敲頭、勒頸亡

▲美國紐約女子陳屍飯店房間，法醫判斷死因為頸部壓迫與頭部鈍器傷，確認是他殺。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國紐約曼哈頓下城一家飯店的房務人員8日發現有一名女性陳屍在房間地板上，遺體旁邊還放著一個染血的熨斗，她生前似乎被勒頸、毆打。紐約市法醫部門12日判定為他殺案件，死因是頸部受壓迫與頭部受鈍器創傷。據美媒報導，警方正調查死者是否可能為一名性工作者，並試圖鎖定嫌犯身分。

根據紐約郵報報導，警方調查發現，死者是來自紐約皇后區傑克遜高地（Jackson Heights）的38歲女子歐列斯-埃蘭西比亞（Denisse Oleas-Arancibia），她已經在位於曼哈頓下城的SoHo 54飯店入住好幾天，直到房務人員8日上午大約10點半發現了地板上一具被毯子掩蓋的遺體，旁邊有染血的熨斗，但目前無人被捕。

報導引述執法部門的消息來源稱，警方已蒐集了大量證據，包含一段監視錄影畫面拍到一名男子在她死亡後離開飯店大樓，犯罪現場跡證顯示房間內可能發生過爭執，房內還留有一張餐廳收據。

▲歐列斯-埃蘭西比亞的遺體被一條毯子蓋著，旁邊還有染血的熨斗，生前似乎被勒頸、毆打。（圖／翻攝自Facebook）

消息人士宣稱，死者最近一年來，每個月都會在SoHo 54飯店入住數晚，據信她期間一直在為曼哈頓的一名男子工作並利用WhatsApp與對方聯絡，警方推測她有可能是性工作者，且現場發現的染血熨斗已經毀壞。

報導提到，死者的18歲兒子接受紐約每日新聞（Daily News）採訪時表示，母親在案發前一周情緒不穩，「看起來就像是難過。她很緊張又憂慮。」他還透露，母親從厄瓜多來到紐約後一直和他還有一名侄子住在一起，「她一直在為我們工作，讓我們在這個國家過上最好的生活，她總是有錢來支付家用開銷。她不欠任何人錢。」

一名鄰居則表示，死者和她兒子大約是一個多月前搬進這處公寓，是非常好相處的鄰居，但只有彼此交會時稍微說過話，「所以我不太瞭解她，但他們都是好鄰居。」