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杜拜罕見下「冰雹」！沙國極端氣候引洪水　政府下令遠距辦公

杜拜罕見下「冰雹」！沙國極端氣候引洪水　政府命令民眾遠距辦公

▲杜拜因極端氣候下起冰雹。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

阿拉伯聯合大公國杜拜發生罕見氣候現象，該地長時間處於不規則的天氣中。而突如其來的大雨襲擊了阿拉伯聯合大公國，目前杜拜現已被洪水淹沒，甚至下起了冰雹，為了安全起見，當局於2月13日宣布所有公立學校繼續遠距上課，杜拜政府員工也被要求在家工作。

杜拜罕見下「冰雹」！沙國極端氣候引洪水　政府命令民眾遠距辦公

▲杜拜突如其來的大雨讓不少車輛一度困在水中。（圖／翻攝畫面）

根據外媒報導，來自阿聯酋氣象學和地震學國家中心的氣象學家證實，大雨、冰雹和雷暴天氣是由低壓槽系統而造成的，低壓槽系統影響沙烏地阿拉伯和阿聯酋地區，從而導致阿聯酋的大型暴雨，進而引發洪水。由於排水系統無法應對大雨來襲，因此路上多輛汽車被困在積水中。

在科威特、巴林、阿拉伯東部、沙烏地阿拉伯和卡達，這些地區的低壓天氣系統已經從阿拉伯灣移到了阿聯酋，在阿聯酋大部分地區形成高雲，造成大雨或冰雹。冰雹不只有在低溫地區才會出現，其實冰雹就是氣溫高的時候才容易形成。

冰雹之所以形成，是因為地面氣溫高、大氣對流旺盛，加上空氣上升強烈，到了零度層以上的高空後水汽遇冷凝華成冰晶，由於上升氣流的不斷拖頂，冰晶越來越大，最後氣流托不住的時候就掉下來，沒等融化就落在地上。

氣象專家也表示，由於極端氣候在沙烏地阿拉伯東部潛在發展，才造就了極端氣候。事實上杜拜下冰雹並不稀奇，其實杜拜早在2008年、2010年、2014年、2015年及2016年都曾下過冰雹，最近幾年的頻率幾乎是一年一次。

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