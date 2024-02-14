中國籍17歲少年陳屍日本湖畔！屍體「多處皮下出血」　疑遭重毆投湖

▲年僅17歲的中國籍男高中生齊藤宇川被發現陳屍在靜岡縣濱名湖。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本靜岡縣本月9日驚傳一起離奇失蹤殺人案，當地釣客在濱名湖湖畔發現一具年僅17歲的男性高中生遺體。經過警方調查後，確認是中國籍的男高中生齊藤宇川，初步判定為溺水死亡。事發經過一周，如今警方又在遺體發現多處遭到暴力毆打的傷痕，懷疑男高中生疑似生前慘遭殺害。

根據NHK、TBS、靜岡新聞、TV朝日，日本當地釣客本月9日下午3時40分，在靜岡縣湖西市濱名湖湖畔，發現湖面漂浮著一具年輕的男性遺體，經過警方調查後，確認為住在靜岡縣袋井市的17歲男高中生齊藤宇川（中國籍，宋宇川）。

雖然司法解剖報告指出，齊藤宇川的死因為溺斃，不過在案發經過一周後，警方卻在遺體發現多處遭重擊毆打的瘀傷，包括多處「皮下出血」，因此將此案定調為殺人案件，設置搜查本部、部署100名警力進行更詳細的調查，釐清齊藤宇川是否為先遭人毆打後才被投湖溺斃。

▲齊藤宇川就讀中學時曾參與排球社團。（圖／翻攝自Instagram）

報導指出，該名中國籍的男子高中生齊藤宇川平時居住在靜岡縣袋井市，住處距離屍體被發現的濱名湖約35公里，車程需要一小時。

齊藤宇川的高中朋友受訪時透露，他本月3日晚間才與齊藤相約在掛川車站見面，當時齊藤並沒有表現出異樣，「他（齊藤）看起來不像捲入困難，他性格非常開朗、擅長社交，不太像是會被霸凌欺負的感覺。」

他也表示，不久前齊藤宇川才向他表示，他有意學習拳擊。齊藤宇川中學時曾參與排球社團活動，社團學弟受訪時也表示，齊藤的性格非常體貼、善解人意，無論和誰在一起都能有良好的社交關係。

據悉，齊藤宇川本月3日在掛川車站與友人相約見面後，4日向家人表示「要出去玩」，隨後便於晚間7時從家門外出，其最後身影出現在靜岡縣濱松市的友人住處，7日下午家屬通報齊藤宇川失蹤，最終於9日被發現陳屍濱名湖。