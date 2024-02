00後新職業！台灣學生在泰當「凶宅認證師」　睡1晚就知有沒有鬼

▲一名台灣學生在泰國開創了凶宅認證師的新職業。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

泰國2名大學生突發奇想,開創出了「凶宅認證師」的新職業,只要付錢讓他到事故屋去睡一晚,他就能協助認證房子是否有鬼,希望能幫助房東或賣家擺脫「鬧鬼公寓」的傳言,並向世人證明鬼魂並不存在。

據泰媒《民族報》 報導,泰國蘭納拉加曼加拉理工大學的21歲泰裔台灣學生程偉飛(音譯,Wifei Cheng)與22歲友人斯列塔烏特(Sretthawut Boonprakhong)最近成立了新團隊,代替屋主向租客或買家證明即將被出租或售賣的公寓裡沒有鬼。

Um....

*1 night in a venue w/no paranormal activity = no ghosts?

*Contradiction: despite claiming that ghosts "do not exisit...to be safe...I would arm myself with sacred amulets."https://t.co/HEF8vOkFUb