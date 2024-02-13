小飛機墜毀油棕園！機上2人下落不明　大馬村民曝「疑遭埋進土裡」

▲一架小飛機墜毀於油棕園。（圖／翻攝當地消防部門，下同。）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）發生飛機失事，一架小飛機今（13）日墜毀油棕園，機師與乘客一共2人下落不明，當局已經派員趕赴現場搜救。第三電視台（Buletin TV3）引述目擊村民說法報導，機上人員「疑似被埋入土中」，社群媒體上也流傳著遺骸碎片從空中飄落的畫面。

Orang awam memaklumkan terdapat pesawat ringan terhempas di Kapar, Klang.



: Orang awam pic.twitter.com/kh5ywEWIHK — BERNAMA TV (@BernamaTV) February 13, 2024

星報、中國報等當地媒體報導，警消部門於當地時間下午1時56分接獲通報，一架小飛機墜毀於巴生（Klang）加埔（Kapar）一帶的油棕園。

民航管理局（CAAM）證實，小飛機型號BK 160 Gabriel，是作為軍事訓練用途的單引擎教練機，下午1時28分從蘇丹阿都阿兹沙機場起飛，目的為休閒飛行，下午1時35分與塔台最後一次聯繫，此後再無音訊，也未通報緊急狀況。

村民吉乃迪的家距離墜機現場僅約50公尺，他受訪時透露自己下午在家修車，1時30分左右突然聽見巨響，抬頭驚見飛機「直線式」撞向路面，力道之大讓許多村民都感覺到震動，紛紛趕過去查看。

另據馬來郵報（Malay Mail），當局提供給媒體的照片顯示，機上似乎印有新加坡飛行訓練公司「Aviation Safety Technology」的標誌。